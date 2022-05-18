Financial Times: Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya konusunda şakası yok

Londra merkezli gazete, Erdoğan'ın NATO'ya yeni üyelikleri engelleme yönündeki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini yazdı. Özellikle İsveç konusunda Türk yetkililer için "Kızgınlar" denildi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili görüşünü "Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." lfadesiyle paylaşmıştı.

"Erdoğan, NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor"

Financial Times gazetesinin "Erdoğan, Nordik ülkelerinin NATO üyelikleri konusunda şaka yapmıyor" başlıklı haberinde, konu mercek altına alındı.

Erdoğan'ın baskı kararının, askeri ittifaka hızlı bir şekilde üye olmanın hesaplarını yapan İsveç ve Finlandiya'nın planlarını bozduğuna dikkat çekildi.

"Asıl sorun İsveç"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizi ikna etmeye geliyorlar. Üzgünüm ama zamanınızı boşa harcamayın." şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Haberde, yetkililerin, Ankara'nın "asıl sorun olarak Finlandiya'dan ziyade İsveç'i gördüğünü" söylediği, Helsinki'deki politikacıların bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

"Türk yetkililer kızgın"

Helsinki'de oluşan tabloya ilişkin, "Finlandiyalı yetkililer, üyeliğin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için NATO üyeleriyle aylarca görüşmeler yapmıştı." denildi.

Türk yetkililerin, Savunma Bakanı da dahil olmak üzere üst düzey İsveçli yetkililerin, terör örgütü PKK ile yakın bağlantıları olan Suriyeli milislerin üst düzey isimleriyle görüşmelerine kızgın olduğu aktarıldı.

"İsveç'e baskı yapabilirler"

Aynı haberde, "Türkiye, PKK'nın üyelerini iade etmesi için İsveç'e baskı yapabilir." bilgisine yer verildi.

Finlandiyalı ve İsveçli liderlerin, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmeyi umduğunun, diğer taraftan Erdoğan'ın üyeliği engelleme tehdidinin ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıların yapıldığının altı çizildi.



