Financial Times, Joe Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerini analiz etti

Londra merkezli gazete, ABD'nin yeni yönetiminin Ankara ile ortak çıkarlara sahip olduğunu yazdı.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Financial Times gazetesi, yeni dönemde Beyaz Saray'ın Türkiye'ye yönelik muhtemel tutumunu ele aldı.

"BIDEN İLİŞKİLERİ ONARMAK İSTİYORSA..."

Gazete, "Joe Biden, Türkiye ile ilişkileri onarmak istiyorsa, bunu sadece ABD için değil, tüm transatlantik için yapmak zorunda kalacak." görüşünü paylaştı.

Geçtiğimiz on yıl içinde, Ankara'nın batıdaki müttefikleriyle ilişkilerinin gerildiği anımsatıldı.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ARENADAKİ KONUMUNA VURGU

Türkiye'nin, 800 milyar dolara yaklaşan milli geliriyle G20 ülkeleri arasında yer aldığına, ayrıca NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"(Türkiye'nin) gelişen savunma sanayisi, sınırlarının ötesine güç sağlıyor. Geniş diplomatik misyon ağıyla, Almanya’nın hemen üzerinde, dünyanın 6'ncı en büyüğüdür. İnsani yardım açısından dünyada birinci sırada yer alıyor."

"İLİŞKİLER TEHLİKEYE ATILDI"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde yaşanan duraksamanın, Brüksel'in Türk politikası üzerindeki etkisini kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.

Washington'ın, terör örgütü PYD ile ortaklaşa DEAŞ'a karşı savaşma kararıyla Türk devletiyle ilişkilerini de tehlikeye attığı kaydedildi.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Ankara'nın, Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığı, bu şartlar altında Biden yönetiminin tek seçeneğinin Türkiye ile "yeniden başlamak için" Erdoğan ile büyük bir pazarlık yapmak olduğu aktarıldı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"BIDEN'IN GÜNDEMİ İLE ANKARA'NIN ÇIKARLARI ÖRTÜŞÜYOR"

"Neyse ki Biden’ın dış politika gündemi Ankara’nın çıkarlarıyla birçok yönden örtüşüyor. Türkiye ile olası bir 'reset', NATO'nun güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. İran'la yeniden ilişki kurmak, Ankara ile yeni iş birliğinin yollarını oluşturacaktır. Libya'yı istikrara kavuşturmak ortak bir hedef."