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    Financial Times: Kiev, yeni normaline alıştı

    Ukraynalılar, savaşın üzerinden aylar geçmesinin ardından konuştu. Kiev'de restoranların dolu olduğu belirtilirken bir sakin, "Her gün ölebilecekmiş gibi yaşıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 18:00
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    Financial Times: Kiev, yeni normaline alıştı

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın üzerinden 6 ay geçti.

    Saldırılar nedeniyle Ukrayna'da sivil ve askeri altyapı ağır hasar alırken, sivil can kayıpları yaşandı.

    İlk güne kıyasla çatışmaların yoğunluğu azalsa da savaş devam ediyor. Başkent Kiev'de ise halk, yeni düzene alışmaya çalışıyor.

    Kiev'de yeni normal

    Financial Times'ta yayınlanan Mehul Srivastava imzalı yazıda, "Kiev, yeni normaline alıştı." denildi.

    Cephe hatlarından uzakta kalanların, ellerinden geldiğince barış dönemi anılarını yansıttığı belirtildi.

    "Kimseyi eğlendiği için yargılamam ama..."

    Serhii Dziubanovskyi, Ukrayna'nın doğusunda ön cephelerde şarapnel nedeniyle yaralandı.

    Savaşın "birdenbire çok uzaklardaymış gibi geldiğini" söyleyen 41 yaşındaki Ukraynalı, "Savaş başıma gelen en kötü şeydi. Kimseyi eğlendiği için yargılamam ama biri bana teşekkür etse iyi olur." dedi.

    "Restoranlar dolu, konser biletleri tükeniyor"

    Cephelere kıyasla savaşın Kiev'den çok uzaklarda olduğu anlatılarak, "Restoranlar dolu, konser biletleri tükeniyor ve aşklar yeniden alevleniyor." ifadesi kullanıldı.

    "Her gün ölebilecekmiş gibi yaşıyorum"

    Nika Kuznetsova ise "Orada savaşıyorlar, biz de bunu burada yapabiliriz. Belki bazıları bunun uygunsuz olduğunu düşünüyor ama ben hayatımı her gün ölebilecekmiş gibi yaşıyorum. Bütün Ukraynalılar böyle yapıyor." ifadelerini kullandı.

    Financial Times: Kiev, yeni normaline alıştı #1


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