Financial Times: Şi Cinping, Vladimir Putin'i Ukrayna'da nükleer saldırıya karşı uyardı Moskova'ya üstü kapalı destek verdiği belirtilen Çin lideri Şi'nin, Rus mevkidaşı Putin'den yüz yüze görüşmede geri adım atmasını istediği iddia edildi.

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Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemekle suçlanan Çin'in, gidişattan memnun olmadığı iddia edildi.

Konu, İngiltere merkezli Financial Times tarafından gündeme getirildi.

Putin'e kişisel uyarı: Nükleer silah kullanma

Batılı ve Çinli yetkililere dayandırılan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i Ukrayna'da nükleer silah kullanmaması konusunda kişisel olarak uyardı.

Şi'nin, Pekin'den Moskova'ya "zımni destek" sunulsa bile, Rusya'nın yürüttüğü savaşla ilgili endişeleri olduğu belirtiliyor.

Moskova ziyaretinde yüz yüze söyledi

Söz konusu mesajın, Şi'nin mart ayında Moskova'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında yüz yüze yapılan görüşmede Putin'e iletildiği vurgulandı.

O zamandan beri Çinli yetkililerin, Putin'i Ukrayna'da nükleer silah kullanma konusundaki örtülü tehditlerinden geri adım atmaya ikna etmek için çabaladığı konuşuluyor.

Çin hükümetinden kıdemli bir danışmanın, "Putin'i böyle bir silah kullanmaktan caydırmak, Çin'in Avrupa ile zarar görmüş bağlarını onarmasının merkezinde yer alıyor." şeklindeki ifadesine de dikkat çekildi.

AB: Şi'nin ziyareti nükleer savaş riskini azalttı

Çin, yaptığı açıklamalarda, sürekli olarak Ukrayna'da nükleer silah kullanılmasına karşı çıkıyor.

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell, mart ayında Şi'nin ziyaretinin "nükleer savaş riskini azalttığını ve Çinliler'in bunu çok ama çok net bir şekilde ortaya koyduklarını" söylemişti.