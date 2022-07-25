Financial Times, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını yazdı

Sivillere güvenli alanlar ve altyapı sunan Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki rolüne vurgu yapıldı. Suriyelilerin güvenli dönüşü için bölgelerin oluşturulduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde önemli bir bölümü teröristler temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi siviller için güvenli alan haline getirdi.

Türkiye, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapı sağladığı bölgeyi, Suriyeli sivillerin geri dönüşüne hazırlıyor.

"Türkiye'nin büyük planı"

İngiltere basınından Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını mercek altına alan bir habere imza attı.

"Suriye: Türkiye'nin büyük planı ne?" başlıklı haberde, Suriyeli sivillerin geri dönüşlerinden bahsedildi.

Suriyelilerin dönüşü için güvenli bölgeler oluşturuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye sığınan 3,7 milyon Suriyeli mültecinin geri dönüşünü teşvik etmek üzere güvenli bölgeler sağlamak istediğine dikkat çekildi.

Üst düzey bir Türk yetkili, eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın "Suriye'nin dokusunu değiştirmeye" çalışmadığını vurgulayarak, "Birçok Arap ve Batılı dost bu noktayı kaçırıyor." dedi.

"Türkiye'nin yatırımı olmadan eve dönme umudu olmaz"

Terör örgütü DEAŞ ile dini açıdan mücadele kapsamında Türkiye'deki bazı üniversitelerin din öğretimi sunan fakültelerinin Suriye'de açıldığını belirten yetkili, "Türkiye'nin okullara, kliniklere ve iş fırsatlarına yatırımı olmadan Suriyeli mültecilerin eve dönme umudu olmaz." diye konuştu.

Ankara'nın rolü derinleşiyor

Diğer taraftan, her gün 300 Türk işçi ve yaklaşık 200 kamyon ve şoförlerinin Öncüpınar'dan giriş çıkış yaptığı, bunun, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinin geleceğini şekillendirmedeki derinleşen rolünü yansıttığı belirtildi.

"Osmanlı'dan bu yana bir Arap devletindeki en büyük Türk varlığı" ifadesi kullanılan haberde, "Bu varlık, Erdoğan'ın yeni operasyon sinyaliyle daha da büyüyebilir. Operasyon olursa, Türkiye'nin uzun vadeli stratejisi üzerine daha fazla kontrol yığacak." denildi.

Türkçe ikinci dil olarak öğretiliyor

Ankara'nın gözetimi altındaki üç bölgede okula giden Suriyeli çocukların, ikinci dil olarak Türkçe öğrenimi gördüklerine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Hastalar, Türk yapımı hastanelerde tedavi ediliyor ve ışıklar Türk yapımı elektrikle yanıyor. Türk Lirası hakim para birimi. PTT, Suriyeli işçilere maaş transfer etmek ve yerel meclislerin banka hesaplarını barındırmak için kullanılıyor.

Türkiye'nin sınır illerinin valilikleri, Suriye'nin komşu bölgelerinde işe alma ve işten çıkarmaları denetliyor. Türkiye, 50 binden fazla Suriyeli savaşçıyı eğitiyor."





"Türkiye bizim için tek seçenek"



Görüşü sorulan 26 yaşındaki Asma, Türkiye'nin olası çekilmesine işaret ederek, "Korkarız çünkü Türkiye bizim için tek seçenek. Türkiye giderse Rusya ve Esad gelir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna'daki savaşa rağmen, Türk ve Batılı yetkililerin, Rusya'nın Suriye'deki duruşunun değiştiğine dair çok az işaret olduğunu söylediği aktarıldı.

ABD'nin eski Suriye temsilcisinin yorumu

Batılı bir diplomatın, Esad rejimine hava desteği sağlamak için Rus birliklerinin sayısının 2 bin ila 5 bin arasında olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Tabloyu değerlendiren ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Rusya için büyük bir başarı. Bunu riske atacaklarını ve çekileceklerini sanmıyorum." diye ekledi.



