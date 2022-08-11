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    Financial Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah yazı

    Financial Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah yazı

    İngiliz yayın organı, Türkiye'nin, komşusu Rusya ile ilişkilerinden rahatsız oldu. Yayınlanan analizde, ABD'nin yakın iş birliğine 'misilleme' yapabileceği savunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 16:01
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Soçi kentindeki görüşmesi dünyada yankılanmaya devam ediyor.

    Batı medyası, son haftalarda önce İran ardından Rusya'da üst üste iki kez görüşen Erdoğan ile Putin arasındaki zirveyi mercek altına aldı.

    Londra merkezli Financial Times, Soçi'deki görüşmeye ilişkin tehditkar ifadelerle dolu bir analize imza attı.

    Tehdit dolu yazı: ABD'den misillemeye neden olabilir

    Gazetenin yayın kurulu imzalı ve "Erdoğan'ın riskli ikili oyunu" başlıklı analizde, "Moskova ile daha yakın iş birliği, ABD'den misillemeye neden olabilir." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşında siyasal ağırlığını ortaya koyduğu belirtilerek, Kiev ile Moskova arasında tahıl anlaşmasına aracılık ettiğine dikkat çekildi.

    "Erdoğan ve Putin'in Soçi'de ne üzerinde anlaştığı belirsiz"

    Diğer taraftan Erdoğan'ın Rusya ile ekonomik bağları korumak için "dikkatli davrandığı" şeklindeki görüşe yer verildi.

    Erdoğan'ın açıkça hedef alındığı yazıda, "Kremlin, yaptırımları bypass etmek istiyor. Türk lider ise karmaşık ve riskli oyun oynuyor. Erdoğan ve Putin'in Soçi'de ne üzerinde anlaştığı belirsiz. Erdoğan, abartılı oyun konusunda dikkatli olmalı.

    Üst düzey bir yetkili, Erdoğan'ın cuma günü işaret ettiği niyetleri yerine getirmesi halinde Batılı ülkelerin, şirketleri ve bankaları Türkiye'den çekilmeye çağırabileceğini öne sürdü." ifadeleri kullanıldı.

    Financial Times tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah yazı #1

    "Avrupa, mültecilerden endişe duyuyor"

    Öte yandan, "Ancak Türkiye, jeopolitik olarak ve Batılı işletmeler için çok önemli. Avrupa, Ankara'nın kıtayı Suriye'den ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı başka yerlerden gelen 3,7 milyon mülteciyle doldurmasından endişe duyuyor." görüşleri paylaşıldı.

    "Batı ile sürtüşmeleri alevlendirir"

    Teröristlerin iadesi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "ayak sürüdüğü" iddia edilerek, "Moskova ile ekonomik bağların derinleşmesi de Batı ile sürtüşmeleri alevlendirir." denildi.

    Financial Times tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah yazı #2


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