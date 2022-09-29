Finlandiya, 30 Eylül itibarıyla Ruslara sınırları kapatıyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, 30 Eylül itibarıyla Rus turistlere sınırların kapatacağını duyurdu.

Rusya'da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus ülkeyi terk etmeye başladı.

Rusya vatandaşlarının gittiği ülkelerden biri olan Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Rusların ülkeye girişinin artık Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığını söyledi.

30 Eylül itibarıyla yasak

İHA'da yer alan habere göre Haavisto, 30 Eylül itibarıyla Rusların ülkeye girişinin yasaklanacağını söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı, aile ziyaretlerinin yanı sıra iş ve eğitim amaçlı girişlere izin verileceğini söyleyerek, “Karar, Rus turistlerin ülkeye girişinin tamamen engellenmesini amaçlıyor.” dedi.

Sınır Muhafızları, çit inşa edilmesini istedi

Geçtiğimiz pazartesi günü Finlandiya Sınır Muhafızları, seferberlikten kaçan Rusların ülkeye girişini engellemek için sınıra çit inşa edilmesini istemişti.

Finlandiya Sınır Muhafızları Şefi Pasi Kostamovaara, önerilen çitin Finlandiya’nın doğu sınırında 130 ile 260 kilometreyi kapsayacağını söylemiş, çitlerin inşa sürecinin de 2 ya da 3 yıl süreceğini bildirmişti.

Kaçanlara 10 yıla kadar hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Rusya’da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.