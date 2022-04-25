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Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti

Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son paylaşımıyla yine gündem oldu.