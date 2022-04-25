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Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son paylaşımıyla yine gündem oldu.
- 25.04.2022 - 07:16
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı.
4 barfiks çekti
İHA'nın haberine göre; dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, “İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu” dedi.
Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti - VİDEO