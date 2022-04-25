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    Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son paylaşımıyla yine gündem oldu.
    • 25.04.2022 - 07:16
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    Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı.

    4 barfiks çekti

    İHA'nın haberine göre; dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, “İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu” dedi.

    Finlandiya Başbakanı Marin, oyun parkında barfiks çekti - VİDEO


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