Finlandiya Başbakanı Marin, parti eleştirilerine yanıt verdi

İskandinav ülkesinin lideri, "Arkadaşlarıma sarılıyordum, tamamen yasal şeyler yapıyordum" dedi. Marin, uyuşturucu aldığına dair iddialara da yanıt verdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, farklı stillerdeki kıyafetleriyle gündeme geliyordu.

Son olarak Başbakan Marin'in katıldığı partinin görüntüleri sızdırıldı ve ülkenin lideri tepkilerle karşı karşıya kaldı.

"Marin uyuşturucu testi yaptırsın"

Görüntülerde, kokain kullandığı öne sürülen Marin'in ve arkadaşlarının dans edip şarkı söylediği görülüyor.

Eleştirileri yüksek sesle dile getiren muhalefet, Marin'den uyuşturucu testi yaptırmasını istedi.

"Alkolden başka bir şey kullanmadım"

Uyuşyurucu kullandığına ilişkin iddiaları reddeden Marin, sadece alkol aldığını ve "gürültülü bir şekilde parti yaptığını" anlattı.

Finlandiya lideri, internete düşen görüntüler nedeniyle üzgün olduğunu anlatarak, "Akşamı arkadaşlarımla geçirdim, dans ettim ve şarkı söyledim. Alkolden başka uyuşturucu veya başka bir şey kullanmadım." dedi.

"Yaptıklarım tamamen yasal"

Görüntülerin yayınlanmayacağına güvenerek hareket ettiğini söyleyen Sanna Marin, şu ifadeleri kullandı:

"Başkalarını (uyuşturucu kullanan) göreceğim veya tanıyabileceğim bir durumda da bulunmadım. Parti yapıyordum. Arkadaşlarıma sarılıyordum, tamamen yasal şeyler yapıyordum."

Finlandiya Başbakanı Marin, partilerken görüntülendi ViDEO

"Saklayacak bir şeyim yok"

Açıklamasının devamında Marin, “gizleyecek ya da saklayacak” hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Marin, "Şimdiye kadar olduğum kişi olmaya devam etmeye kararlıyım. Arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanım var. Bunun, benim yaşımdaki birçok insanla aynı olduğundan eminim." diye ekledi.

Finlandiya basını: Durum ciddi

Finlandiya basınında yer alan haberlerde, durumun Marin için "ciddi" olduğuna dikkat çekildi.

"Finlandiya Başbakanı'nın, ceza kanununun yasakladığı narkotiklerin açıkça tüketildiği partilerde bulunamayacağını söylemeye gerek yok." şeklinde yorumlar yapıldı.

"Beceriksiz ve sorumsuz"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Finlandiya Başbakanı Marin'i "beceriksiz ve sorumsuz" olarak nitelerken, söz konusu ismi savunanlar da var.

Üst düzey Sosyal Demokrat Milletvekili Antti Lindtman, Marin'in “çok fazla sempati ve destek gördüğünü” dile getirdi.

Özel bir etkinlikte dans edildiğini söyleyen Lindtman, "Yeni bir şey yok." şeklinde konuştu.

Marin'in geçen yıl özür dilediği olay

2019 yılında "dünyanın en genç başbakanı" olarak kayıtlara geçen 36 yaşındaki siyasetçi, geçtiğimiz yıl, koronavirüs vakasıyla yakın temas kurduktan sonra gece kulübüne gittiği için özür dilemişti.