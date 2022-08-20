Finlandiya Başbakanı Marin, parti sonrası uyuşturucu testi yaptırdı

Sızdırılan videolarıyla öne çıkan genç siyasetçi, "Test talebini haksız bulmama rağmen yaptırdım" dedi. Marin, kriz anında göreve hazır olduğunu söyledi.

Son günlerde parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin üzerindeki baskılar artıyor.

Başbakan Marin, son günlerde katıldığı partilerle konuşuluyor. İlk olarak Marin'in, arkadaşlarıyla yer aldığı özel partinin görüntüsü sızdırılmıştı.

Sanna Marin'e uyuşturucu testi çağrısı

Daha sonra 36 yaşındaki liderin, bir eğlence mekanında şarkıcı ve söz yazarı Olavi Uusivirta ile yakın mesafede dans ederken çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Finlandiya'da muhalefet, genç siyasetçiyi davranışları nedeniyle sert şekilde eleştirerek, Başbakan'dan uyuşturucu testi yaptırmasını istedi.

"Alkolden başka bir şey kullanmadım"

Önce "Alkolden başka uyuşturucu veya başka bir şey kullanmadım." diyen Sanna Marin, sonrasında ise uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Helsinki'de basın toplantısı düzenleyen Marin, kendisine narkotik testi yaptırılması çağrılarını “haksız” bulduğunu, ancak uyuşturucu kullandığı yönündeki her türlü iddiayı ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

"Test talebini haksız bulmama rağmen yaptırdım"

Marin, "Son günlerde, uyuşturucu kullanılan bir yerde bulunduğuma veya kendim uyuşturucu kullandığıma dair kamuoyunda oldukça ağır suçlamalar yapıldı.

Suçlamaları çok ciddi buluyorum. Kendi yasal korumam ve şüpheleri gidermek için uyuşturucu testi talebini haksız bulmama rağmen, uyuşturucu testi yaptırdım. Sonuçları yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı ViDEO

"Başkasının kullanıp kullanmadığını bilmiyorum"

Özel eğlence programındaki diğer konuklardan herhangi birinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilip bilmediği sorulduğunda ise Finlandiya Başbakanı, şöyle dedi:

"Elbette, kendimde görmediğim bir şeyi başkasının kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Video görüntülerinde gösterilen gecede hiç kimsenin (uyuşturucu) kullandığını fark etmedim."

"Kriz anında göreve hazırım"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği dönemde eğlence görüntüleri nedeniyle eleştirilen Sanna Marin, kriz anında her zaman ulaşılabilir ve “göreve hazır” olduğunu söyledi.

"Fin toplumunun dans etmeme tahammül edebileceğine inanıyorum"

Marin, "Arkadaşlarımla vakit geçirdim diye hiçbir başbakanlık görevini kaçırmadım. Fin toplumunun ve esnekliğinin arkadaşlarımla şarkı söylememe ve dans etmeme tahammül edebileceğine inanıyorum.

Şahsen, 2022'de, böyle belirleyici bir konumda bulunan insanların akşamı şarkı söyleyerek ve dans ederek geçirmesinin kabul edilebilir olacağını umuyorum." diye ekledi.