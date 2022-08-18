Konser ve festivalleri kaçırmayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in şimdi de partilediği görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin NATO üyeliği için onayını alan Finlandiya adeta rahatladı.

Bu rahatlama sonucu Finlandiya'nın en genç başbakanı olarak bilinen 34 yaşındaki Sanna Marin, konser ve festivallerde görünür oldu.

Konserden konsere koşan Marin, şimdi de bir partide görüntülendi.

İçki içip dans etti, şarkı söylerken görüldü

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip şarkı söylerken görülüyor.

Fin Iltalehti gazetesine göre söz konusu videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ediyor.

Finlandiya Başbakanı Marin, partilerken görüntülendi VİDEO



Finlandiya ikiye bölündü

Öte yandan Marin'in partilediği görüntüler Finlandiya'yı ikiye böldü.

Kimi Finlandiyalılar 'Marin festivallerden ve partilerden ülkeyi yönetmeye fırsat bulamıyor' derken, kimileri de Finlandiya Başbakanı'na destek verdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı