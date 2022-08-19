Petrol
96.15
-0.46%
Euro
18.2204
-0.22%
Dolar
18.1149
0.20%
Altın
1.02
-0.13%
Borsa
3038
0.00%
Bitcoin
392.729
-8.30%
BTXN Coin
5.98
-1.15%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı

    İskandinav ülkesinin lideri, yeni eğlence görüntüsüyle tekrar gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı

    Parti görüntüleriyle dünyanın gündemine oturan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le ilgili yeni bir video ortaya çıktı.

    Halihazırda ülkesinde hem destek hem de tepki gören Başbakan Marin, bu kez farklı bir görüntüyle konuşuluyor.

    Sanna Marin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıl, 16 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Markus Raikkonen ile evlenen Marin, şarkıcı ve söz yazarı Olavi Uusivirta ile yakın mesafede dans ederken görüntülendi.

    Şarkıcıyla yakın mesafede dans etti

    Uusivirta'nın, bir çocuk annesi Marin'e sarılarak eğlendiği anlar kameraya  yansıdı.

    Söz konusu görüntülerin, 7 Ağustos'ta kayıtlara geçtiği, Marin'in eğlence mekanında sabah saatlerine kadar eğlendiği belirtiliyor.

    Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı ViDEO

    Finlandiya basını: Başbakan'ın partileri özel etkinliklerle sınırlı değil

    Finlandiya basını, "Başbakan Sanna Marin'in ağustos kutlaması geçen hafta uluslararası haber konusu oldu. Ancak, Başbakan'ın partileri özel etkinliklerle sınırlı değil." dedi.

    Çıkan haberlerde, Marin'in, halka açık mekanlarda da eğlendiğine dikkat çekildi.

    "Ahlak şartlarına uymak zorundalar"

    Ülkede devlet görevlilerinin uymaları gerektiği kurallar olduğuna işaret edilerek, "Görevleri gereği tüm memurlar, resmi görevlerinin dışında dahi, usulüne göre ve genel ahlak şartlarına uygun davranmak zorundalar." hatırlatması yapıldı.

    Finlandiya Başbakanı Marin in yeni görüntüsü sızdırıldı #1
    Finlandiya Başbakanı Marin in yeni görüntüsü sızdırıldı #2

    "Sabahın 5'ine kadar devam etti"

    Savon Sanomat gazetesi, "Marin'in parti gecesinden yeni bir video yayınlandı: Olavi Uusivirta ile yakın dans" başlığıyla gelişmeyi okurlarına aktardı.

    Sanna Marin'in görüntülerinin, Finlandiya liderinin güvenliğiyle ilgili soru işaretlerine neden olduğu anlatıldı.

    Haberde, "Marin'in partisi, sabahın 5'ine kadar restoranda devam etti." ifadesine yer verildi.

    Finlandiya Başbakanı Marin in yeni görüntüsü sızdırıldı #3
    Finlandiya Başbakanı Marin in yeni görüntüsü sızdırıldı #4

    Finlandiya Başbakanı Marin in yeni görüntüsü sızdırıldı #5

    Finlandiya Başbakanı Marin in yeni görüntüsü sızdırıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Victoria Silvstedt beyaz bikinisiyle görüntülendi
    Magazin

    Victoria Silvstedt beyaz bikinisiyle görüntülendi

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin'e veda
    İç Haber

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin'e veda

    Görüş Bildir