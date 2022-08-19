İskandinav ülkesinin lideri, yeni eğlence görüntüsüyle tekrar gündem oldu.

Parti görüntüleriyle dünyanın gündemine oturan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le ilgili yeni bir video ortaya çıktı.

Halihazırda ülkesinde hem destek hem de tepki gören Başbakan Marin, bu kez farklı bir görüntüyle konuşuluyor.

Sanna Marin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl, 16 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Markus Raikkonen ile evlenen Marin, şarkıcı ve söz yazarı Olavi Uusivirta ile yakın mesafede dans ederken görüntülendi.

Şarkıcıyla yakın mesafede dans etti

Uusivirta'nın, bir çocuk annesi Marin'e sarılarak eğlendiği anlar kameraya yansıdı.

Söz konusu görüntülerin, 7 Ağustos'ta kayıtlara geçtiği, Marin'in eğlence mekanında sabah saatlerine kadar eğlendiği belirtiliyor.

Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü sızdırıldı ViDEO

Finlandiya basını: Başbakan'ın partileri özel etkinliklerle sınırlı değil

Finlandiya basını, "Başbakan Sanna Marin'in ağustos kutlaması geçen hafta uluslararası haber konusu oldu. Ancak, Başbakan'ın partileri özel etkinliklerle sınırlı değil." dedi.

Çıkan haberlerde, Marin'in, halka açık mekanlarda da eğlendiğine dikkat çekildi.

"Ahlak şartlarına uymak zorundalar"

Ülkede devlet görevlilerinin uymaları gerektiği kurallar olduğuna işaret edilerek, "Görevleri gereği tüm memurlar, resmi görevlerinin dışında dahi, usulüne göre ve genel ahlak şartlarına uygun davranmak zorundalar." hatırlatması yapıldı.





"Sabahın 5'ine kadar devam etti"

Savon Sanomat gazetesi, "Marin'in parti gecesinden yeni bir video yayınlandı: Olavi Uusivirta ile yakın dans" başlığıyla gelişmeyi okurlarına aktardı.

Sanna Marin'in görüntülerinin, Finlandiya liderinin güvenliğiyle ilgili soru işaretlerine neden olduğu anlatıldı.

Haberde, "Marin'in partisi, sabahın 5'ine kadar restoranda devam etti." ifadesine yer verildi.



