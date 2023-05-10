Finlandiya Başbakanı Sanna Marin boşanıyor
ensonhaber.com

Konser, ve partileri kaçırmayan dünyanın en genç başbakanı unvanına sahip Sanna Marin, şimdi de evliliğiyle gündemde..

Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'ya başbakanlık yolunun açılmasına neden olan mevcut Sanna Marin ve eşi Markus Raikkonen'in boşanma kararı, ülke gündemini meşgul ediyor.

Finlandiya basınında geniş yer aldı

Finlandiya medyasında, Marin ve Raikkonen'in ortak kararını duyurduğu Instagram paylaşımı, "en çok okunan haberler" arasında yer alıyor.

"En iyi arkadaşlar olarak kalacağız"

Ortak paylaşımda, "Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl ve sevgili kızımız için minnettarız. En iyi arkadaşlar olarak kalacağız." ifadesine yer verildi.

Marin ve Raikkonen, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini talep ederek, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir Sanna Marin gözyaşları ile özür diledi Haberin Detayları
Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı Haberin Detayları
Finlandiya Başbakanı Marin, partilerken görüntülendi Haberin Detayları