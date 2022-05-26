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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna'ya gitti

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna'ya gitti

    Savaşın yarattığı tahribatı görmek için Ukrayna'ya giden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in endişeli bakışları dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:44
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    Finlandiya ve İsveç'in, Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olma çabaları sürüyor.

    Terör örgütlerine yataklık yaptıkları için Türkiye'nin NATO engeli koyduğu Finlandiya'da Başbakan Sanna Marin, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerini görmek üzere Ukrayna'ya gitti.

    Marin, Kiev yakınlarındaki Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti.

    Savaş bölgesinde gördükleri yüzüne yansıdı

    Marin'in, Irpin ziyaretinde gördükleri karşısındaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

    Ziyarete ilişkin Irpin Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Finlandiya Başbakanı Marin'in, şehirde incelemelerde bulunduğu, ayrıca yerel yetkililerle şehrin yeniden onarılmasına yönelik yardım meselelerini görüştüğü kaydedildi.

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    Zelensky'le görüştü

    Marin, Irpin ve Buça ziyaretlerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'le görüşmek üzere Kiev'e geçti.

    İki lider heyetler arası oturumun ardından baş başa da bir görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede savaştaki son durum ve Rusya'nın Finlandiya'ya yönelik tehdidi ele alındı.

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