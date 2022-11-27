Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in paylaşımı tepki çekti

Finlandiya liderinin uçakta çektiği selfie, çevreciler tarafından eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, "İklim krizini uçakta çikolata ile çözmek harika." şeklinde tepki gösterdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kendine has tarzıyla adından söz ettiriyor.

Daha önce katıldığı bir partideki görüntüleri ile gündeme gelen Sanna Marin'in hareketleri ve dansı nedeniyle kokain kullandığı öne sürülmüştü.

Hakkındaki ithamlardan aklandı

Görüntüler nedeniyle kariyeri tehlike altında olduğu konuşulan lider, geçtiğimiz günlerde hakkındaki tüm ithamlardan aklanmıştı.

Olay henüz hafızalardan silinmemişken bu kez de farklı bir paylaşımla tepki çekti.

Uçaktan fotoğraf paylaştı

Marin, geçtiğimiz hafta İzlanda’nin başkenti Reykjavik’e giderek mevkidaşı Katrin Jakobsdottir ile görüşerek iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Görüşme öncesi uçakt, selfie yapan lider, “Bugün Reykjavik’e gidiyorum ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşeceğim. Bu benim ilk İzlanda ziyaretim. İskandinav ülkesi olarak iki ülkenin birçok ortak noktası var. Katrin ve ben iklim, enerji ve güvenlik konusunu görüşeceğiz.” notunu düştü.

"Her hafta özel jet kullanarak mı iklimi kurtaracaksınız"

Bunun üzerine iklim değişikliği konusunda rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları, Marin’in bu paylaşımı bir uçakta yapmasını eleştirdi.

Uçağın karbon salınımını etkilediğini ve iklim değişikliğini körüklediğini söyleyen bazı Finlandiyalılar, “Uçakla gitmek yerine bunu uzaktan video konferans yöntemiyle de yapabilirdiniz.” derken, bir başkası, "Her hafta özel jet kullanarak mı iklimi kurtaracaksınız?" şeklinde tepki gösterdi.

Eleştirilere yanıt vermedi

Bir kullanıcı, “Oraya uçakla gideceğinize telefonla görüşseniz iklim değişikliğiyle mücadeleye daha çok katkı yapardınız.” dedi.

Fakrlı bir sosyal medya kullanıcısı ise "İklim krizini uçakta çikolata ile çözmek harika." dedi.

Başbakan Sanna Marin, vatandaşların tepkilerine yanıt vermedi.