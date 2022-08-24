Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in videoları hakkında işlem başlatılmayacak

Sık sık partilerken çekilen görüntüleri ile gündeme gelen Başbakan Marin hakkındaki şikayetleri değerlendire Finlandiya polis, işlem başlatılmayacağını açıkladı.

Finlandiya’nın gündemi, parti görüntüleri ile adından sıkça bahsettiren Başbakan Sanna Marin...

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlenirken kendinden geçtiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyaya sızdırılmıştı.

Görüntülerde Marin’in dans ederken ortamda bulunan diğer kişilerin ‘kokain' diye bağırması tepki çekmişti.

Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Çeşitli çevrelerden eleştiri oklarının hedefi olan Marin, düzenlediği basın toplantısında, "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı.

Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin'in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Dans ederek Marin’e destek oldular

Ülkedeki kadınlar ise dans ederken ve parti yaparken çektikleri videoları sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

Videolarda suç unsuru bulunmadı

Marin ile ilgili son olarak, Helsinki emniyetinden bir açıklama geldi. Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

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“Hayatımda kolay olmayan bir haftaydı”

Başbakan Marin de Finlandiya'nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada, "Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım”

Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yaşam tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen Marin, "Benim yaşımdaki birçok insanla hemen hemen aynı olan bir ailem, iş hayatım var, arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım da var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum." diye konuştu.

Marin, konuşmasının sonunda yaşadıklarından ders çıkaracağını ve işini şimdiye kadar yaptığı gibi yapmaya devam edeceğini kaydetti.

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