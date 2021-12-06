Finlandiya Başbakanı'nın gece kulübünde eğlenmesi tepki topladı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı gün başkent Helsinki’de sabaha kadar bir gece kulübünde eğlendi.

Finlandiya’da Başbakan Sanna Marin’in gece eğlencesi gündem oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Marin’in Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı gün başkent Helsinki’de sabaha kadar arkadaşlarıyla bir gece kulübünde eğlenmesi birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

TEMASLI TÜM DEVLET ÇALIŞANLARINA MESAJLA BİLGİ VERİLDİ

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, 4 Aralık’ta yerel saatle 22.30’da Haavisto’nun Covid-19’a yakalandığını duyurmuş, Bakan Haavisto ile temas halinde olan tüm devlet çalışanlarına kısa mesajla haber verildiğini aktarmıştı.

BAŞBAKAN, GECE KULÜBÜNDE EĞLENDİ

Fin basınında ayrıca, söz konusu kişilere evde kalmaları ve başka kişilerle temastan kaçınmaları uyarısında bulunulduğu aktarıldı. Haberlerde, 36 yaşındaki Marin’in 04.00’e kadar arkadaşlarıyla eğlendiğin belirtilerek, gece kulübündeyken Marin’in çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi.

SADECE KİŞİSEL TELEFONUNU YANINA ALMIŞ

Başbakan Marin, Dışişleri Bakanlığının uyarısına rağmen gece kulübünde sabaha kadar eğlenmesi tepkilere neden olurken, Bakanlık tarafından atılan mesajı dün gördüğünü ve gece kulübüne gittiği için hükümet yetkililerinin kullandığı telefonu değil, kişisel telefonunu yanına aldığını aktardı.

"YARIN BİR TEST DAHA YAPACAĞIM"

Marin ayrıca, kulüpteyken Haavisto’nun kendisini arayarak durum hakkında bilgilendirdiğini ve Haavisto ile yakın temasta olmadığı için evde kalmasına gerek olmadığını ifade etti. Marin, dün erken saatlerde PCR testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıklayarak, "Yarın bir test daha yapacağım. İkinci test sonucuna kadar başkalarıyla temastan kaçınacağım" dedi.

"SORUMSUZSUN"

Sosyal medyada gündem olun Marin hakkında bir kullanıcı, "Lütfen. O durumdaki her mantıklı insan evde kalırdı ve sarhoş olmak için bir gece kulübüne gitmezdi. Ama hayır, bunu yapmadın. Sorumsuzsun” dedi.

"SAVAŞ ÇIKARSA VE SANNA BARDAYSA, TANRI YARDIMCIMIZ OLSUN"

Bir başka kullanıcı ise, "Ülkenin başbakanının cep telefonu yanında yoktu ve ulaşılamıyor. Savaş çıkarsa ve Sanna bardaysa Tanrı yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.