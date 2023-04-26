Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO sayesinde güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz Güney Afrika'da konuşan Niinistö, ittifaka üyeliklerinin kimseyi hedef almadığını söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Değerlerimize sahip çıkacağız" dedi.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili konuştu.

Johannesburg'a giden Niinistö, buradaki Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Afrika'nın dünyada hızla artan bir role sahip olduğunu ifade etti.

"NATO üyeliğimiz kimseyi hedef almıyor"

Yıllar boyunca güvenlik ve savunmaya yatırım yaptıklarını anımsatan Niinistö, şu değerlendirmeyi yaptı:

Finlandiya'nın NATO üyeliği kimseyi hedef almıyor. NATO aracılığıyla kendi güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz. Değerlerimize sahip çıkacağız.



Finlandiya, anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan istikrarlı ve öngörülebilir bir İskandinav ülkesi olmaya devam edecek.

"Afrika'nın liderliğine ihtiyacımız var"

Öte yandan Niinistö, Afrika'nın ekonomik anlamda en hızlı büyüyen kıtalardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Afrika'nın jeopolitik etkisi de inkar edilemez. Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, yakın ortaklar ve komşular olarak ortak bir gelecek inşa etmek için ortaklıklarını yeniledi.



Birleşmiş Milletler (BM) ile etkili çok taraflı işbirliğini güçlendirmek için Afrika'nın liderliğine ihtiyacımız var.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Niinistö, bu savaşın olumsuz küresel sonuçlarının bulunduğunu ve Moskova'nın açık bir şekilde saldırgan olduğunu ifade etti.

"Savaş derin izler bırakıyor"

Niinistö, Güney Afrika'nın Ukrayna'dan çok uzakta olduğunu, ancak Finlandiya ile savaş bölgesinin yakın konumlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Ukrayna'daki savaşa biraz farklı bir mercekten bakıyor olabiliriz. Rusya ile birçok Afrika ülkesinin, Sovyet döneminde yakın bağları oldu. Finlandiya'nın deneyimi ise tamamen farklı. Yüz yıllar boyunca Rus İmparatorluğu kontrolünde yaşadık. İmparatorluk çöktüğünde, bağımsızlığımızı ilan ettik ve demokratik bir refah devleti kurmaya başladık.



İkinci Dünya Savaşı sırasında bağımsız genç bir ulus olarak kendimizi Sovyet işgaline karşı savunduk. Çok mücadele ettik ve bağımsızlığımızı kazandık. Ancak yüksek bir bedel ödedik, birçok hayat paramparça oldu ve topraklar kaybedildi.



Savaştan sonra Rusya ile onlarca yıl anlaşmayı başardık. Ancak Rusya, Ukrayna'ya saldırdığında tarihi hatıralarımız canlandı. Savaş derin izler bırakıyor.