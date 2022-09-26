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    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Putin çok yorgun

    Ukrayna savaşına ilişkin görüşlerini aktaran Niinistö, "Putin'in mağlubiyeti kabul etmesini görmek çok zor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:04
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    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Putin çok yorgun

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süredir diyaloğu olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ukrayna savaşını değerledirdi.

    Niinistö'nün, Putin için karamsar bir tablo çizdiği görüldü.

    CNN yayınında soruları yanıtlayan Niinistö, "Putin çok yorgun." dedi.

    "Mağlubiyeti kabul etmesini görmek çok zor"

    Rus liderin "mücadeleci bir kimse" olduğunu anlatan Niinistö, "Bu yüzden onun mağlubiyeti kabul etmesini görmek çok zor. Bu, elbette durumu çok kritik hale getiriyor." ifadesini kullandı.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Putin çok yorgun ViDEO

    Niinistö: Putin'in hayal kırıklığı büyüyor

    Finlandiya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'da ortaya çıkan tablo nedeniyle Putin'in "hayal kırıklığına uğradığını" vurguladı.

    Açıklamasında Niinistö, "Hayal kırıklığının büyüdüğünü hissediyorum." diye ekledi.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Putin çok yorgun #1

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Putin çok yorgun #2


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