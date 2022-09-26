Ukrayna savaşına ilişkin görüşlerini aktaran Niinistö, "Putin'in mağlubiyeti kabul etmesini görmek çok zor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süredir diyaloğu olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ukrayna savaşını değerledirdi.

Niinistö'nün, Putin için karamsar bir tablo çizdiği görüldü.

CNN yayınında soruları yanıtlayan Niinistö, "Putin çok yorgun." dedi.

"Mağlubiyeti kabul etmesini görmek çok zor"

Rus liderin "mücadeleci bir kimse" olduğunu anlatan Niinistö, "Bu yüzden onun mağlubiyeti kabul etmesini görmek çok zor. Bu, elbette durumu çok kritik hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Putin çok yorgun ViDEO

Niinistö: Putin'in hayal kırıklığı büyüyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'da ortaya çıkan tablo nedeniyle Putin'in "hayal kırıklığına uğradığını" vurguladı.

Açıklamasında Niinistö, "Hayal kırıklığının büyüdüğünü hissediyorum." diye ekledi.