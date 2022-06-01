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    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız

    Türkiye’nin NATO’ya üyelik engeli koyduğu Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, terör örgütü PKK konusunda gerekli tüm güvenceyi vermeye hazır olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:04
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    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız

    İsveç ve Finlandiya'nın, Rus tehdidine karşı NATO'ya girişi Türkiye'ye takıldı.

    Türkiye, terör örgütlerinin yuvası haline gelen iki ülkeden terörle aralarına mesafe koymalarını istedi.

    Türkiye'nin vetosu sonrası ikna etme çabaları sürerken Finlandiya cephesinden yeni bir açıklama yapıldı.

    "Gerekli tüm güvenceyi vermeye hazırız"

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyeliği için Türkiye'nin 'evet' diyeceğine inandığını söyledi.

    Finlandiya Dışişleri Bakanı, üyeliklerinin onaylanması için Türkiye’ye PKK faaliyetlerini yakından izlemenin de dahil olduğu tüm gerekli güvenceyi vermeye hazır olduklarını bildirdi.

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız #1

    "Üzerimize düşeni yapmalıyız"

    Haavisto, “Türkiye’ye kesinlikle böyle bir güvenceyi verebiliriz. PKK, Avrupa’da bir terör örgütü olarak tanınmıştır ve bizim de Finlandiya topraklarında terör eylemi hazırlığında olmaması için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir.” ifadelerini kullandı.

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: Üzerimize düşeni yapmalıyız #2


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