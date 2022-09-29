Finlandiya İçişleri Bakanı, canlı yayın sırasında bayıldı

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, Kuzey Akım 2 ile ilgili canlı yayınlanan bir hükümet brifingi sırasında bayıldı. Mikkonen, iyi olduğunu ise sosyal medya hesabından açıkladı.

Dün akşam Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Kuzey Akım 2 ile ilgili canlı yayınlanan bir hükümet brifingi, İçişleri Bakanı Krista Mikkonen'in bayılması nedeniyle yarıda kesildi.

Düştüğü sırada kameraların göremeyeceği bir yerde duran Mikkonen, aniden dönen kameralarla iki meslektaşının ayağa kalkmasına yardım ettiği an görüntülendi.

“Bayıldığım için ayrılmak zorunda kaldım”

Bayılmasına neyin sebep olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Finlandiya İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından “Bayıldığım için brifingden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi iyiyim.” açıklamasında bulundu.

Euro Weekly News'in haberine göre Mikkonen, Kuzey Akım 2 ile ilgili devam eden durumu görüşmek üzere bir araya geldikleri aktarılan brifingde, Finlandiya'nın Rusya sınırı boyunca bir çit inşa etmeyi düşünebileceğini önerdi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin “bölgeye yanaşmaması” uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

‘Tesadüfi değil’

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.