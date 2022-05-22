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    Finlandiya Meclis Başkanı Vanhanen: Masum insanları iade edemeyiz

    Terörle arasına mesafe koyamayan Finlandiya'da Parlamento Başkanı Matti Vanhanen yaptığı açıklamada, "Masum insanları iade edemeyiz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 13:11
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    Finlandiya Meclis Başkanı Vanhanen: Masum insanları iade edemeyiz

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO hayalleri Türkiye'ye takıldı.

    Terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeyen iki ülke, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerine sıcak bakmamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

    Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan iki ülkeyi bir kez daha uyardı

    Erdoğan, iki ülkenin liderine de terörü ve terör örgütlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini söyledi.

    Bu gelişmelerin ardından Finlandiya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Teröristleri 'masum insanlar' olarak tanımladı

    Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen, devlet televizyonu Yle'ye konuyla ilgili konuştu.

    Vanhanen, "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristleri iade edemeyeceklerini savundu.

    'İade edemeyiz' açıklaması

    Vanhanen, "Türkiye siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor.” dedi.

    Finlandiya Meclis Başkanı Vanhanen: Masum insanları iade edemeyiz #1


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