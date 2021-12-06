Finlandiya mutluluğun sırrını açıkladı! İşte izledikleri 3 yol...

Neden dünyanın en mutlu ülkesi olduklarını açıklayan Finlandiya başbakanı Sanna Marin, tüm dünyanın merak ettiği bu mutluluğun sırrını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’na göre bu yıl da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke yine Finlandiya…

Bunu nasıl başardıkları ise merak konusu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin eşitlik ve refah seviyesini artırmakta kararlı. Genç lider mutlu ve başarılı olmanın sırrını açıkladı.

Marin’e göre eşitlik, gelişmiş eğitim sistemi ve güçlü bir refah devleti olmak mutluluğa giden yolda en önemli üç yol.

ÇEVRECİ TEKNOLOJİ İHRACATI

2 yıl önce 34 yaşında başbakanlık koltuğuna oturarak dünyanın en genç lideri olarak kayıtlara geçen Sanna Marin, ülke olarak refah devlet durumunu “çevre açısından sürdürülebilir” bir yolla muhafaza etmek istediklerini belirterek, ülkenin geleceğinin de kalkınma ve çevreci teknoloji ihracatında yattığına inanıyor.

"AZINLIKLARIN EŞİTLİĞİ DE ÖNEMLİ"

Gelecek hükümetlerin eşitlik için daha fazla şey yapıp yapmaması gerektiği sorusuna cevap veren Marin, şunları söyledi: “Bence evet. Çünkü burada olan şey bu. Finlandiya’da her dönem eşitlik için çalıştık. Bundan dolayı bence gelecekte yalnızca kadın – erkek eşitliği ya da cinsiyetler arası eşitlik değil toplum içindeki azınlıkların eşitliği de önemli olacak. Yapılar, halka engel olmamalı. O yüzden daha çok çalışmamız lazım.”

"SOSYAL DEVLETİ DEVAM ETTİRMEK"

Kendisi de düşük gelirli bir aileden gelen genç başbakan Marin, daha adil ve eşit bir toplum için çaba sarf etmenin kendinden önceki politikacıların uğraşlarını sürdürmek anlamına da geldiğini belirterek, “En önemlisi şu ki; benden öncekiler Finlandiya’da sosyal devleti oluşturdu. Bu sayede benim gibi insanlar, oldukça mütevazı ailelerden gelen insanlar okuma, üniversiteye gitme, kendi geleceklerini belirleme fırsatı buldu. Bu sebeple benden öncekilerin böyle bir toplum inşa etmek için aldıkları kararların, ortaya koydukları çabaların önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapılması gereken asıl şey de eşitlik fırsatları sunmaya devam edebilmek.”





‘ANNE- BABALAR ÇOCUKLARIYLA VAKİT HARCAMALI’

Çocuk bakımında anne- babanın sorumluluklarının da olduğunu sözlerine ekleyen Marin, “Anne ve babalar evde çocuklarıyla aynı oranda vakit harcamalı ki böylece her ikisi de aynı kariyer olanaklarına sahip olabilsin. Böylelikle cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini de azaltabiliriz” dedi.

Diğer yandan Finlandiya’da çok tartışılan bir yasayla 18 yaşa kadar eğitim zorunlu oldu. Ağustos 2022’de yürürlüğe girmesi beklenen yasayla da babalık izninin 54 günden en az 97 güne çıkarılması hedefleniyor.

"EVSİZLİK FİNLANDİYA’DA HALA BİR SORUN"

Diğer yandan 2027’ye kadar evsizlik sorunu çözmeye de kararlı olduklarını söyleyen Sanna Marin, “Hâlâ sokaklarda yaşayan insanlar var. Hâlâ böyle bir sorunumuz var, özellikle büyük şehirlerde. Ama bunun çözümünde yol da kat ettik. ‘Önce Konut’ modeli çok önemli ama sağlık, toplumsal güvenlik ve iş alanında da çözümler üretmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.