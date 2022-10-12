Finlandiya: NATO süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı

Helsinki yönetimi, askeri ittifaka katılımın sonuçlandırılmasını bekliyor. Dışişleri Bakanı Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını işaret etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine değindi.

Türkiye, suçluların iadesi konusunda hem İsveç hem de Finlandiya'dan adım atmasını bekliyor.

YLE televizyonuna konuşan Haavisto, ülkesinin askeri ittifaka katılabilmesi için Ankara ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Helsinki'nin NATO beklentisi

Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmesi için gereken onayı henüz vermeyen Türkiye ve Macaristan ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Macaristan Parlamentosu'nda Finlandiya'nın başvurusunun görüşüldüğünü aktardı.

"Sürecin ilerlemesi Erdoğan ve onun görüşlerine bağlı"

Türkiye ile haziran ayında İsveç'in katılmıyla Madrid'de başlatılan "üçlü muhtıra sürecinin" şimdiye kadar iyi gittiği bilgisini paylaşan Haavisto, "Resmi seviyede iyi bir atmosfer mevcut fakat işin siyasi tarafı da var. Sürecin ilerlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun görüşlerine bağlı." açıklamasında bulundu.

"Erdoğan, ayrı ayrı değerlendiriyor"

Haavisto, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in başvurularını ayrı ayrı değerlendirdiğini, öte yandan iki ülkenin NATO'ya aynı zamanda katılmasının çok önemli olduğunu savundu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

"Tehdit durumunda ortaklarımızdan yardım alacağımıza inanıyorum"

AA'nın haberine göre, Haavisto, Finlandiya'nın henüz üyelik süreci tamamlanmadan NATO'nun önemli aktörlerinden destek almaya başladığını belirterek, "NATO'ya henüz üye olmamamıza rağmen, Finlandiya'ya yönelik bir tehdit durumunda ortaklarımızdan yardım alacağımıza inanıyorum." dedi.

Baltık Denizi'nde iki doğalgaz hattında eylül ayında yaşanan patlamaların, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası sulara doğru genişleyebileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Haavisto, Finlandiya dahil Baltık ülkelerinin olası tehditleri ciddiye aldığını ve önemli su yollarında gözetimin artırıldığını sözlerine ekledi.