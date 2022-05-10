Finlandiya, NATO üyeliği konusunda rapor hazırladı

Ülkedeki Savunma Komitesi, ülkenin güvenliğinin garantine alınması gerektiğini vurguladı. Komite Başkanı Orpon, "Savunmamız, Rusya tehdidine karşı yeterli değil" dedi.

Finlandiya, NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor.

Finlandiya'nın AB ile ilişkilerden sorumlu Bakanı Tytti Tuppurainen, kararın 12 Mayıs'ta duyurulacağını ve bunun büyük olasılıkla NATO'ya üyelik şeklinde olacağını söylemişti.

"En iyi çözüm NATO üyeliği"

Finlandiya Savunma Komitesi de ülkenin güvenliğinin gelecekte garantiye alınması için en iyi çözümün NATO üyeliği olduğunu açıkladı.

Komite, uzun süredir ülkenin olası NATO üyeliğine dair üzerinde çalıştığı raporunu hükümete sundu.

Komite Başkanı Petteri Orpon, konu hakkında yaptığı açıklamada, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu belirtti.

"Savunmamız Rusya tehdidine karşı yetersiz"

Orpon, "Savunmamız iyi fakat Rusya tehdidine karşı yeterli değil. Bu yüzden ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.

İsveç'ten NATO açıklaması

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de ülkesinin devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde İskandinavya'nın savunma gücünün artacağını kaydetti.

Hultqvist, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada ise savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söylemişti.