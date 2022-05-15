Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için resmi olarak başvuracaklarını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, çevre ülkeleri de tedirgin etmeye devam ediyor.

Savaş bölgesindeki ülkeler, Rusya'nın geri çekilmeyen tavrı karşısında gardlarını bir bir alıyor.

İlk olarak Finlandiya hükümeti, ülkenin NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını iddia edilmişti.

Finlandiya'da iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

Finlandiya resmi başvuru yapacak

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, "NATO üyeliği için resmen başvuruyoruz" açıklamasını yaptı.

Niinistö, NATO başvurusu için "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında iyi bir işbirliğiyle önemli bir karara ulaştık. Parlamentonun önümüzdeki günlerde NATO üyeliğine başvuru kararını onaylayacağını umuyoruz. Cumhurbaşkanı ile NATO üyesi devletler ve NATO’nun kendisi ile yakın bir temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya gözdağını verdi

Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine sıcak bakmamakla birlikte alenen karşı çıkıyor.

Putin, görüşmede Niinistö’ye, Finlandiya'nın NATO’ya üyeliğinin "hata" olacağını söyledi.

Rus lider aynı zamanda Rusya-Finlandiya ilişkilerinin de olumsuz etkileneceğinin sinyalini verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya’nın NATO’ya katılması halinde askeri adımlar atılacağını açıkladı.

Türkiye'nin kararı kritik

Finlandiya'nın kararına Türkiye'nin tepkisi ne olacak merak ediliyor.

Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor.

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Vladimir Putin'den Finlandiya'ya NATO uyarısı