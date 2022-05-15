Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
479.719
3.39%
BTXN Coin
13.15
-5.46%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için resmi olarak başvuracaklarını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, çevre ülkeleri de tedirgin etmeye devam ediyor.

    Savaş bölgesindeki ülkeler, Rusya'nın geri çekilmeyen tavrı karşısında gardlarını bir bir alıyor.

    İlk olarak Finlandiya hükümeti, ülkenin NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını iddia edilmişti.

    Finlandiya'da iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

    Finlandiya resmi başvuru yapacak

    Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, "NATO üyeliği için resmen başvuruyoruz" açıklamasını yaptı.

    Niinistö, NATO başvurusu için "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında iyi bir işbirliğiyle önemli bir karara ulaştık. Parlamentonun önümüzdeki günlerde NATO üyeliğine başvuru kararını onaylayacağını umuyoruz. Cumhurbaşkanı ile NATO üyesi devletler ve NATO’nun kendisi ile yakın bir temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor #1

    Rusya gözdağını verdi

    Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine sıcak bakmamakla birlikte alenen karşı çıkıyor.

    Putin, görüşmede Niinistö’ye, Finlandiya'nın NATO’ya üyeliğinin "hata" olacağını söyledi.

    Rus lider aynı zamanda Rusya-Finlandiya ilişkilerinin de olumsuz etkileneceğinin sinyalini verdi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya’nın NATO’ya katılması halinde askeri adımlar atılacağını açıkladı.

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor #2

    Türkiye'nin kararı kritik

    Finlandiya'nın kararına Türkiye'nin tepkisi ne olacak merak ediliyor.

    Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor.

    NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

    Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

    Vladimir Putin'den Finlandiya'ya NATO uyarısı

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    Diyarbakır'daki eş katilinin iyi hal indirim kararı bozuldu
    3. Sayfa

    Diyarbakır'daki eş katilinin iyi hal indirim kararı bozuldu

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor
    Dünya

    Finlandiya NATO üyeliğine başvuruyor

    Görüş Bildir