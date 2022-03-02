Finlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üyelik konusunda "hızlı bir katılım sürecinin işletilmesini tercih etmediklerini" belirtirken, İsveç Başbakanı Andersson, silahlanmaya yöneleceklerini açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçen hafta NATO’ya girme ihtimaline yönelik soruya ülkesine bariz bir tehdit bulunmadığı şeklinde cevap verirken, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson NATO’ya girme çabasında olmadıklarını ifade etmişti.

Finlandiya Parlamentosu 50 bin kişinin imzasıyla Parlamentoya getirilen "NATO'ya üyelik başvurusu için referanduma gitme" önerisini görüştü.

Görüşmede, NATO için referanduma gitmenin erken olduğu belirtilirken ülkenin savunmasının güçlendirilmesi ve daha fazla silahlanma kararı çıktı.

"HIZLI BİR KATILIM SÜRECİ TERCİH ETMİYORUZ"

Görüşme sonrası açıklama yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kamuoyu araştırmalarında halkın NATO'ya girmesi yönünde istekli olduğunu ama konunun dikkatlice incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Marin, ülkesinin NATO konusunda "hızlı bir katılım sürecinin işletilmesini tercih etmediğini" sözlerine ekledi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 53'ü Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakarken yüzde 28'e karşı çıkıyor, yüzde 19'u ise görüş belirtmedi. 2017'de yapılan araştırmada ise, sadece halkın yüzde 19'u NATO üyeliğini destekliyordu.

İSVEÇ SİLAHLANACAK

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da "ulusa sesleniş" konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç'in güçlü bir savunmaya sahip olması için harekete geçeceklerini söyledi.

Genel tehdit seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Andersson, silahlanmaya daha fazla para ayıracaklarını ve hükûmetin savunmaya daha fazla kaynak ayıracağını kaydetti.

KIŞKIRTMAMAK İÇİN ÜYE OLMAMIŞLARDI

Finlandiya, komşusu İsveç ile birlikte Sovyetler Birliği'ni kışkırtmamak için NATO’nun dışında kalmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin ciddi askeri ve siyasi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.