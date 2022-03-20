Finlandiya: NATO'ya katılım başvurusu, Avrupa'da gerilimi tırmandırır

Ülkenin Cumhurbaşkanı Niinisto, savunma konusunda atabilecekleri adımları sıraladı. Niinisto, askeri ittifaka katılımın yol açabileceği riske de dikkat çekti.

Finlandiya, NATO'ya üyelik sürecini tartışıyor.

Daha önceki açıklamasında hızlı katılım süreci istemediklerini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, askeri ittifaka katılım başvurusunda bulunmalarının Avrupa'daki mevcut gerilimi tırmandıracağı konusunda uyardı.

FİNLANDİYA NATO'YU KONUŞUYOR

Niinisto, Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırılarının, İskandinav ülkesinin güvenliğini artırması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Financial Times'a demeç veren Niinisto, NATO'ya katılmaya ilişkin endişelerinin sona ermiş gibi görünebildiğini belirterek, "Ancak tüm farklı alternatiflerin getirdiği risklerin farkında olmalıyız. Şu anda en büyük risk, Avrupa'daki durumun tırmanması." dedi.

SAVUNMAYI GÜÇLENDİRME ALTERNATİFLERİ

NATO'ya katılmalarının Finlandiya'nın AB içindeki ve askeri ittifak dışındaki mevcut pozisyonuna iki ana alternatiften biri olduğunu ifade eden Niinisto, diğer seçeneğin ise ABD ve komşu İsveç ile savunma iş birliğini derinleştirmek olduğunu kaydetti.

HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU NATO'YA KATILMAKTAN YANA

Finlandiya lideri, "Tüm bu alternatiflerin, güvenliğimizi artırıcı bir avantajı var. Ana başlığımız: Finlandiya güvenliği." diye konuştu.

Ülkede yapılan bir ankete göre, halkın büyük çoğunluğu Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını istiyor. Yüzde 62 "evet" derken, yüzde 16 ise üyeliğe karşı çıktı.