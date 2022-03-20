Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
616.455
0.41%
BTXN Coin
39.27
-0.05%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Finlandiya: NATO'ya katılım başvurusu, Avrupa'da gerilimi tırmandırır

    Ülkenin Cumhurbaşkanı Niinisto, savunma konusunda atabilecekleri adımları sıraladı. Niinisto, askeri ittifaka katılımın yol açabileceği riske de dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Finlandiya: NATO'ya katılım başvurusu, Avrupa'da gerilimi tırmandırır

    Finlandiya, NATO'ya üyelik sürecini tartışıyor.

    Daha önceki açıklamasında hızlı katılım süreci istemediklerini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, askeri ittifaka katılım başvurusunda bulunmalarının Avrupa'daki mevcut gerilimi tırmandıracağı konusunda uyardı.

    FİNLANDİYA NATO'YU KONUŞUYOR

    Niinisto, Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırılarının, İskandinav ülkesinin güvenliğini artırması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

    Financial Times'a demeç veren Niinisto, NATO'ya katılmaya ilişkin endişelerinin sona ermiş gibi görünebildiğini belirterek, "Ancak tüm farklı alternatiflerin getirdiği risklerin farkında olmalıyız. Şu anda en büyük risk, Avrupa'daki durumun tırmanması." dedi.

    SAVUNMAYI GÜÇLENDİRME ALTERNATİFLERİ

    NATO'ya katılmalarının Finlandiya'nın AB içindeki ve askeri ittifak dışındaki mevcut pozisyonuna iki ana alternatiften biri olduğunu ifade eden Niinisto, diğer seçeneğin ise ABD ve komşu İsveç ile savunma iş birliğini derinleştirmek olduğunu kaydetti.

    HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU NATO'YA KATILMAKTAN YANA

    Finlandiya lideri, "Tüm bu alternatiflerin, güvenliğimizi artırıcı bir avantajı var. Ana başlığımız: Finlandiya güvenliği." diye konuştu.

    Ülkede yapılan bir ankete göre, halkın büyük çoğunluğu Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını istiyor. Yüzde 62 "evet" derken, yüzde 16 ise üyeliğe karşı çıktı.

    Finlandiya: NATO ya katılım başvurusu, Avrupa da gerilimi tırmandırır #1


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları
    Yaşam

    Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
    İç Haber

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

    Görüş Bildir