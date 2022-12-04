Finlandiya, NATO'ya katılım için ilkbaharı işaret etti

Finlandiya, NATO'ya katılım için ilkbaharı işaret etti

Helsinki yönetimi, 'ilkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutlu' olduğunu söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi.

Haavisto, askeri ittifaka katılım isteklerinin arkasındaki motivasyonu açıkladı.

Rusya'nın 'nükleer tehdidi' kilit faktör

Kyodo haber ajansına konuşan Haavisto, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ve Moskova'nın nükleer retoriğinin Finlandiya'yı NATO'ya katılmak üzere başvurmaya sevk etmede kilit faktörler olarak öne çıktığını belirtti.

Bu durumun Avrupa'da güvenlik alarm seviyelerini yükselttiğini anlatan Haavisto, sözü Türkiye'nin duruşuna getirdi.

Türkiye açıklaması: İlkbahardan çok umutluyum

Finlandiya Dışişleri Bakanı, Macaristan'ın şubat ayı başında NATO'ya üyelikle ilgili onay vereceğini bildirdiğini ve Türkiye'nin onayı da dahil olmak üzere "ilkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutlu" olduğunu kaydetti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye, konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar." demişti.

Üye ülkelerin tam mutabakatı gerekiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, Finlandiya ve İsveç, mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulundu.

Süreç, ittifakın 30 üyesinin tamamının onayını gerektiriyor. Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz oylama yapmadı.

Ankara, iadesi istenen şüpheli isimlerle ilgili her iki ülkeden gerekli adımların atılmasını talep ediyor.