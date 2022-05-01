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    Finlandiya, Rusya'dan doğalgaz arzını sonlandırmaya hazırlanıyor

    İskandinav ülkesi, Moskova yönetiminin rubleyle ödeme şartına karşı çıktı. Kısa bir süre içinde Rus gazından vazgeçileceği yönünde karar alınması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:28
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    Finlandiya, Rusya'dan doğalgaz arzını sonlandırmaya hazırlanıyor

    Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya üyeliğin konuşulduğu Finlandiya'da Rus enerji kaynakları konusunda atılacak adımların hazırlığı yapılıyor.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO kararını 12 Mayıs'ta açıklayacaklarını söylemişti.

    Rus gazından vazgeçme hazırlığı

    Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre, Finlandiya hükümeti ve ülke genelindeki şirketler, Rus doğalgaz arzını sona erdirmeye hazırlanıyor. Gelişmenin 3 haftadan daha kısa bir süre içinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

    Rus enerji devi Gazprom, doğalgaz ödemelerini ruble para birimiyle yapıp yapmayacağı konusunda nihai bir yanıt vermesi için Helsinki'ye 20 Mayıs'a kadar süre tanıdı.

    "Ruble olarak ödemeyeceğiz"

    Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "Ruble olarak ödeme yapmayacağız. Bunu Rus ortakla kendi sözleşme çerçevesinde uygulamak şirketlere kalmış bir durum." dedi.

    Aynı haberde, Rus gazının Finlandiya'ya akışının birçok ülke için son tarih olan 21 Mayıs'ta durabileceğine dikkat çekildi.

    Finlandiya, Rusya dan doğalgaz arzını sonlandırmaya hazırlanıyor #1

    Finlandiya'nın Rus gazına bağımlılığı

    Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin aksine, Finlandiya'nın Rus gazına bağımlılığı nispeten daha az seviyelerde.

    Geçen yıl gaz, toplam enerji tüketiminin yalnızca yüzde 5'ini oluşturdu. Ülkedeki gaza bağımlı haneler acil durum önlemleriyle korundu.

    Ancak doğalgazı enerji kaynağı olarak değil, hammadde olarak kullanan işletmelerin ve özellikle kimya ve ağaç işleme şirketlerinin kendilerini daha savunmasız bir konumda bulabileceği belirtiliyor.


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