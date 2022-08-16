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    Finlandiya, Rusya'ya vize kısıtlaması getirdi

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını açıkladı.
    • 16.08.2022 - 22:53
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    Finlandiya, Rusya'ya vize kısıtlaması getirdi

    Rusya’dan Avrupa Birliği ülkelerine uçuşların durmasının ardından Finlandiya, AB topraklarına girmek isteyen Rus vatandaşlarının tercih ettiği ülkelerden biri haline gelmişti.

    Ruslara verilen vize sayısı azaltılacak

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bugün yaptığı açıklamasında, Finlandiya'nın 1 Eylül'den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu.

    Açıklamanın devamında, Finlandiya'nın Rusya'daki günlük vize başvuru randevularını günde binden 500'e düşüreceğini ve sadece 100'ünün turistlere tahsis edileceği belirtildi.

    Schengen vizesi

    İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde de Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını açıklamış ve alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini söylemişti.

    Finlandiya, Rusya ya vize kısıtlaması getirdi #1


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