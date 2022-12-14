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    Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına babalık iznine çıkıyor

    Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ocak başından şubat sonuna kadar babalık iznine ayrılacağını bildirdi.
    • 14.12.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:47
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    Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına babalık iznine çıkıyor

    Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, yasal izni olan babalık iznini kullanacak.

    Kaikkonen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde bakanlık görevini başkasının devralacağını ifade etti.

    Ülkenin güvenliğinin emin ellerde olacağını belirten Kaikkonen, "Ocak-şubat için babalık iznine çıkıyorum. Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

    İki ebeveynin de izin hakkı var

    Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor.

    İzni eşine devretme hakkına sahip

    Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip.

    Finlandiya Savunma Bakanı iki aylığına babalık iznine çıkıyor #1


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