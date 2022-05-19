Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkelerinin NATO'ya üyeliği kapsamında Türkiye'nin açıkladığı tüm sorunları çözebileceklerini kaydetti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı sürecinde veto hakkını kullanmış, iki ülkenin teröre verdiği desteği ise gerekçe olarak göstermişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin dile getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum"

Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Süreç uzayabilir

AA'nın haberine göre Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.

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