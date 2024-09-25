Finlandiya'da çevrecilerden parlamento binasında protesto

AA
Çevreye verilen zarara dikkat çekmek amacıyla Finlandiya Parlamento Binası'nın dış cephesinin bir bölümü ile girişte bulunan sütunlardan bazılarının çevreciler tarafından kırmızıya boyanması, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Öte yandan, yapılan eylemde, turba madenciliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekilmek istendi.
EYLEMİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİLER
Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, eylemin sorumluluğu, iklim grupları "Elokapina" ve "Restore Wetlands" tarafından üstlenildi.
Gruplar tarafından yapılan ortak açıklamada, eylemin, Finlandiya devleti tarafından işletilen Neova adlı şirketin İsveç'teki turba madenlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek için düzenlendiği açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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