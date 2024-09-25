Finlandiya'da çevrecilerden parlamento binasında protesto Çevreci gruplar, turba madenlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri protesto kapsamında, Finlandiya Parlamento Binası'nın girişini kırmızıya boyadı.

AA

Çevreye verilen zarara dikkat çekmek amacıyla Finlandiya Parlamento Binası'nın dış cephesinin bir bölümü ile girişte bulunan sütunlardan bazılarının çevreciler tarafından kırmızıya boyanması, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öte yandan, yapılan eylemde, turba madenciliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekilmek istendi.

EYLEMİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİLER

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, eylemin sorumluluğu, iklim grupları "Elokapina" ve "Restore Wetlands" tarafından üstlenildi.

Gruplar tarafından yapılan ortak açıklamada, eylemin, Finlandiya devleti tarafından işletilen Neova adlı şirketin İsveç'teki turba madenlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek için düzenlendiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)