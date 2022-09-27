Petrol
83.98
1.35%
Euro
17.8064
0.41%
Dolar
18.479
0.02%
Altın
972.59
1.00%
Borsa
3298
1.15%
Bitcoin
375.592
6.44%
BTXN Coin
10.00
6.83%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Finlandiya’da seferberlikten kaçan Ruslar için çit inşa edilmesi isteniyor

    Finlandiya Sınır Muhafızları, seferberlikten kaçan Rusların ülkeye girişini engellemek için sınıra çit inşa edilmesini istedi.
    • 27.09.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Finlandiya’da seferberlikten kaçan Ruslar için çit inşa edilmesi isteniyor

    Rusya’da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı.

    Geçtiğimiz haftadan bu yana seferberlikten kaçan 17 bin Rus vatandaşı, Finlandiya’ya geçti.

    Çit inşa edilmesi önerildi

    Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından hazırlanan raporda, güvenlik ortamında meydana gelen son değişiklikler nedeniyle ülkenin Rusya sınırının bir kısmına çit inşa edilmesi önerildi.

    Raporda, çit inşa edilmesiyle Rusların ülkeye girişinin engelleneceği belirtilirken  Sınır Muhafızları Şefi Pasi Kostamovaara, önerilen çitin Finlandiya’nın doğu sınırında 130 ila 260 kilometreyi kapsayacağını söyledi. Kostamovaara, çitlerin inşa sürecinin de 2 ya da 3 yıl süreceğini bildirdi.

    Kaçanlara 10 yıla kadar hapis cezası getirildi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz cumartesi günü Rusya’da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

    Finlandiya’da seferberlikten kaçan Ruslar için çit inşa edilmesi isteniyor #1


    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
    3. Sayfa

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    'Batı, gıda krizini kışkırtıyor'
    Dünya

    'Batı, gıda krizini kışkırtıyor'

    Görüş Bildir