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    Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti

    Geçtiğimiz yıl çekilen meydana gelen olay sonrası uçakta bulunan 47 yolcunun herhangi sorun yaşamadığı, uçağın da 2 saat sonra yeniden havalandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 13:43
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    Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti

    Finlandiya’da Finnair Airbus A350 yolcu uçağına, Uusimaa bölgesinde bulunan Vantaa şehrinin üzerinden geçerken yıldırım isabet etti.

    2020 yılının mayıs ayında çekilen görüntü tüyler ürpertirken, korkulan olmadı.

    2 SAAT SONRA YENİDEN HAVALANDI

    Finnair'in Medya İlişkileri Direktörü Paivyt Tallqvist, küçük bir sarsıntı yaşayan uçağın Helsinki'ye döndüğünü açıkladı.

    İçerisinde bulunan 47 yolcunun herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı, uçağın 2 saat sonra uçuşuna devam ettiği öğrenildi.

    Finlandiya uçağa yıldırım düşme anı İZLE

    Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti #1

    Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti #2

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