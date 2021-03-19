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- Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti
Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti
Geçtiğimiz yıl çekilen meydana gelen olay sonrası uçakta bulunan 47 yolcunun herhangi sorun yaşamadığı, uçağın da 2 saat sonra yeniden havalandığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 13:43
Finlandiya’da Finnair Airbus A350 yolcu uçağına, Uusimaa bölgesinde bulunan Vantaa şehrinin üzerinden geçerken yıldırım isabet etti.
2020 yılının mayıs ayında çekilen görüntü tüyler ürpertirken, korkulan olmadı.
2 SAAT SONRA YENİDEN HAVALANDI
Finnair'in Medya İlişkileri Direktörü Paivyt Tallqvist, küçük bir sarsıntı yaşayan uçağın Helsinki'ye döndüğünü açıkladı.
İçerisinde bulunan 47 yolcunun herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı, uçağın 2 saat sonra uçuşuna devam ettiği öğrenildi.
Finlandiya uçağa yıldırım düşme anı İZLE