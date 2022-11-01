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    Finlandiya’dan Türkiye’ye NATO üyeliğini onaylama çağrısı

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan’ı Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırdı.
    • 01.11.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:22
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    Finlandiya’dan Türkiye’ye NATO üyeliğini onaylama çağrısı

    Türkiye, geçtiğimiz haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç’i veto etti.

    Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm’le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İskandinav liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

    "Başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz"

    Marin, Türkiye ve Macaristan’ı Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye’de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Finlandiya’dan Türkiye’ye NATO üyeliğini onaylama çağrısı #1


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