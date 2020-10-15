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    Finnair, uçaklarda dağıttığı ikramları marketlerde satacak

    Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair, mutfak personellerini işten çıkarmamak amacıyla 'business class' yolculara sunulan ikramları süpermarketlerde satma kararı aldı.
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    • 15.10.2020 - 07:23
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    Finnair, uçaklarda dağıttığı ikramları marketlerde satacak

    Koronavirüs salgınından ağır yara alan havayolu şirketlerinin önemli bir kısmı personel sayısını azaltma kararı alırken, Finlandiya'da devlete ait havayolu şirketi Finnair'den ilginç bir adım geldi.

    Buna göre Finnair, 'business class' yolculara sunduğu ikramları, mutfak personellerini istihdamda tutmak amacıyla süpermarketlerde satacak.

    Şirket, 'Taste of Finnair' markalı yiyecekleri yarından itibaren marketlere dağıtacak.

    İkramlar arasında 'ren geyiği köftesi', 'Arktik köfte' ve Japon usulü teriyaki soslu biftek gibi ürünler yer alıyor.

    Finnair, uçaklarda dağıttığı ikramları marketlerde satacak #1

    YEMEKLER DAHA AZ TUZ VE BAHARAT İÇERECEK

    Ürünlerin fiyatı 10 ila 13 euro arasında değişecek.

    Şirketin yemeklerini satacak olan K-Citymarket Tammisto mağazasının müdürü Kimmo Sivonen, Ilta-Sanomat gazetesine yaptığı açıklamada sözgelimi yiyeceklerin, insanların tat alma yetisinin azaldığı uçak koşullarında dağıtılanlara nazaran daha az tuz ve baharat içereceği bilgisini paylaştı.

    Sinoven, "Bence bugünlerde herkesin biraz gezme isteği var ve şu an bu ihtiyacı biraz karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Finnair, uçaklarda dağıttığı ikramları marketlerde satacak #2

    UÇUŞLARDA YÜZDE 91 AZALMA

    Öte yandan yaklaşık 7 bin çalışanı bulunan Finnair, salgının başlangıcından bu yana bunların büyük bir kısmını işten çıkardı ve uçuş trafiği geçen ay, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 91 azaldı.

    Finnair Kitchen Başkan Yardımcısı Marika Nieminen, konuya ilişkin açıklamasında, "Mutfak çalışanlarının çoğu geçici olarak işten çıkarıldı ve artık yeni iş ve istihdam yaratabiliriz" dedi.

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