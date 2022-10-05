Petrol
91.6
-0.22%
Euro
18.5021
-0.24%
Dolar
18.5766
0.03%
Altın
1.026
-0.41%
Borsa
3483
0.00%
Bitcoin
379.075
1.56%
BTXN Coin
10.94
-3.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Firari Rus spiker: Şanlıurfa'yı gezip döneceğim

    Firari Rus spiker: Şanlıurfa'yı gezip döneceğim

    Savaşın ilk günlerinde canlı yayındaki 'savaşa hayır' protestolarına tepkisiz kalan Rus spiker, Türkiye'ye kaçtı. Spiker, 'Peygamberler şehri Şanlıurfa'yı gezip döneceğim' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, Rusya'nın devlet kanalı canlı yayınında yapılan protesto, ses getirmişti.

    ORT kanalında çalışan Marina Ovsyannikova isimli editör, "Savaşa hayır" yazılı pankartla canlı yayın ekranına çıkmıştı.

    Bu sırada haber bültenini sunan Yekaterina Andreyeva ise protestoya tepkisiz kaldı.

    Türkiye'ye kaçtı

    Protestoya ses çıkarmadığı gerekçesiyle eleştiri tahtasına konulan sunucunun, Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya çıktı.

    Firari Rus spiker: Şanlıurfa yı gezip döneceğim #1

    "Peygamber şehri Şanlıurfa'yı gezip döneceğim"

    İddialar doğrultusunda sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğrulayan sunucu, İstanbul ve 'Peygamber Şehri' olarak adlandırdığı Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini açıkladı.

    Protestoyu gerçekleştiren editör aranıyor

    Bir diğer yandan, yayın esnasında eylemi gerçekleştiren 44 yaşındaki editör de ortadan kayboldu. Kızıyla birlikte Moskova'dan kaçan editörün, 10 yıl hapsinin istendiği ve en çok arananlar listesine girdiği biliniyor.

    Firari Rus spiker: Şanlıurfa yı gezip döneceğim #2

    Firari Rus spiker: Şanlıurfa yı gezip döneceğim #3


    Tuğçe Tayfur nişan attı
    Magazin

    Tuğçe Tayfur nişan attı

    Rusya'da 200 bin kişi askere çağrıldı
    Dünya

    Rusya'da 200 bin kişi askere çağrıldı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir