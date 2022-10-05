Firari Rus spiker: Şanlıurfa'yı gezip döneceğim

Savaşın ilk günlerinde canlı yayındaki 'savaşa hayır' protestolarına tepkisiz kalan Rus spiker, Türkiye'ye kaçtı. Spiker, 'Peygamberler şehri Şanlıurfa'yı gezip döneceğim' dedi.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, Rusya'nın devlet kanalı canlı yayınında yapılan protesto, ses getirmişti.

ORT kanalında çalışan Marina Ovsyannikova isimli editör, "Savaşa hayır" yazılı pankartla canlı yayın ekranına çıkmıştı.

Bu sırada haber bültenini sunan Yekaterina Andreyeva ise protestoya tepkisiz kaldı.

Türkiye'ye kaçtı

Protestoya ses çıkarmadığı gerekçesiyle eleştiri tahtasına konulan sunucunun, Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya çıktı.

"Peygamber şehri Şanlıurfa'yı gezip döneceğim"

İddialar doğrultusunda sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğrulayan sunucu, İstanbul ve 'Peygamber Şehri' olarak adlandırdığı Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini açıkladı.

Protestoyu gerçekleştiren editör aranıyor

Bir diğer yandan, yayın esnasında eylemi gerçekleştiren 44 yaşındaki editör de ortadan kayboldu. Kızıyla birlikte Moskova'dan kaçan editörün, 10 yıl hapsinin istendiği ve en çok arananlar listesine girdiği biliniyor.