Firavunlar dönemine ait 5 mezar keşfedildi

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildiğini duyurdu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri Mısır resmi haber ajansına (MENA) keşfedilen mezarlara ilişkin açıklama yaptı.

5 MEZAR KEŞFEDİLDİ

Mısır'daki Sakkara arkeolojik alanında bulunan Firavunlar dönemine ait 5 mezar, basın mensuplarına tanıtıldı.

MÖ 2270 civarında Mısır'ı yöneten Kral I. Merenre piramidinin kuzeydoğusunda bulunan "Henu" isimli kişiye ait mezar incelendi.





MEZARLAR ÖNEMLİ DEVLET ADAMLARINA AİT

Keşfedilen 5 mezarın antik Mısır'ın söz konusu iki döneminde yaşamış önemli devlet adamlarına ait olduğunu kaydeden Veziri, mezarlardan birinin cenaze, saray ve kurban sunakları figürleri ve nakışlarıyla işlenmiş olduğunu dile getirdi.



