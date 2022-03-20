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    Firavunlar dönemine ait 5 mezar keşfedildi

    Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildiğini duyurdu.
    • AA
    • 20.03.2022 - 04:59
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    Firavunlar dönemine ait 5 mezar keşfedildi

    Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri Mısır resmi haber ajansına (MENA) keşfedilen mezarlara ilişkin açıklama yaptı.

    5 MEZAR KEŞFEDİLDİ

    Mısır'daki Sakkara arkeolojik alanında bulunan Firavunlar dönemine ait 5 mezar, basın mensuplarına tanıtıldı.

    MÖ 2270 civarında Mısır'ı yöneten Kral I. Merenre piramidinin kuzeydoğusunda bulunan "Henu" isimli kişiye ait mezar incelendi.

    Firavunlar dönemine ait 5 mezar keşfedildi #1

    MEZARLAR ÖNEMLİ DEVLET ADAMLARINA AİT

    Keşfedilen 5 mezarın antik Mısır'ın söz konusu iki döneminde yaşamış önemli devlet adamlarına ait olduğunu kaydeden Veziri, mezarlardan birinin cenaze, saray ve kurban sunakları figürleri ve nakışlarıyla işlenmiş olduğunu dile getirdi.

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