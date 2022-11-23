First Lady Zelenska: 2 günlük bebek öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın hedef aldığı hastanede, saldırı sonucu 2 günlük bebeğin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı.

Savaş süresince verdiği röportajlarla sık sık gündem olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi First Lady Olena Zelenska, yeni bir açıklamada bulundu.

Zelenska, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insanlık dramını yeniden gözler önüne serdi.

Rusya hastaneyi hedef aldı

Zaporijya Bölgesinin Valisi Oleksandr Starukh, bölgedeki Vilnianska Hastanesi’nin yeni doğan bölümünün Rusya tarafından sabah erken saatlerde füzelerle vurulduğunu duyurdu.

2 günlük bebek öldü

Zelenska da bu drama değinerek, “Bu gece Zaporijya bölgesindeki doğum hastanesi hedef oldu. İki günlük erkek çocuk öldü...” ifadelerini kullandı.

DHA'nın aktarımına göre; First Lady daha önce yaptığı açıklamalarında, savaş sonrası aile hayatlarının tamamen değiştiğini çocuklarının babalarını özlediğini vurgulamıştı.





