Fırtına İdlib'de sığınmacı kamplarını yıktı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan ailelerin barındığı yüzlerce çadır, fırtına nedeniyle hasar gördü.

Şiddetli rüzgarlar Hatay ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan İdlib'in kuzey kırsalında etkili oldu.

İdlib'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların kaldığı sığınmacı kamplarında yüzlerce ailenin çadırı, fırtınadan dolayı yıkıldı.

Bölgede veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, ülkenin kuzeyindeki kamplarda kurulan yüzlerce çadırda, şiddetli fırtına ve yağmur sonucu hasar meydana geldiğini söyledi.

Fırtına, Suriye'nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarını yıktı - Video

ÇADIRLAR YIKILDI, YAŞAM MALZEMELERİ ZARAR GÖRDÜ

Hallaj, "İdlib ve Halep kırsallarında çadırların yıkılması ve yerinden sökülmesi gibi hasarların yanı sıra çadırların içindeki yaşam malzemeleri de zarar gördü." dedi.

13'TEN FAZLA ÇADIR YIKILDI

Fırtına nedeniyle 13'ten fazla kampta çadırların yıkıldığını ifade eden Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

ÇADIRLAR, SERT HAVALARA DAYANIKLI DEĞİL

Oluşan hasarın, kullanılan çadırların zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olmamasından kaynaklandığını kaydeden Hallaj, aileleri gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.