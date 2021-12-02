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    Fırtına İdlib'de sığınmacı kamplarını yıktı

    Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan ailelerin barındığı yüzlerce çadır, fırtına nedeniyle hasar gördü.
    • AA
    • 02.12.2021 - 00:29
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    Fırtına İdlib'de sığınmacı kamplarını yıktı

    Şiddetli rüzgarlar Hatay ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan İdlib'in kuzey kırsalında etkili oldu.

    İdlib'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların kaldığı sığınmacı kamplarında yüzlerce ailenin çadırı, fırtınadan dolayı yıkıldı.

    Bölgede veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, ülkenin kuzeyindeki kamplarda kurulan yüzlerce çadırda, şiddetli fırtına ve yağmur sonucu hasar meydana geldiğini söyledi.

    Fırtına, Suriye'nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarını yıktı - Video

    ÇADIRLAR YIKILDI, YAŞAM MALZEMELERİ ZARAR GÖRDÜ

    Hallaj, "İdlib ve Halep kırsallarında çadırların yıkılması ve yerinden sökülmesi gibi hasarların yanı sıra çadırların içindeki yaşam malzemeleri de zarar gördü." dedi.

    Fırtına İdlib de sığınmacı kamplarını yıktı #1

    13'TEN FAZLA ÇADIR YIKILDI

    Fırtına nedeniyle 13'ten fazla kampta çadırların yıkıldığını ifade eden Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

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    ÇADIRLAR, SERT HAVALARA DAYANIKLI DEĞİL

    Oluşan hasarın, kullanılan çadırların zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olmamasından kaynaklandığını kaydeden Hallaj, aileleri gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

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    İNSANİ YARDIM KURULUŞLARINA ÇAĞRI

    Bölgedeki insani yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hallaj, "Sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmeleri gerekiyor." dedi.

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