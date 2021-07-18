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    Florida'da bir adam timsahı barın çatısından atmaya çalıştı

    ABD'nin Florida eyaletinde 32 yaşındaki William Hodge adlı bir adam, golf sahasından çaldığı aligator cinsi timsahı çatıya atmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 22:12
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 22:18
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    Florida'da bir adam timsahı barın çatısından atmaya çalıştı

    ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.

    Golf sahasında bulunan bir timsahı çalan Hodge, kuyruğundan tutarak yere çarptığı hayvanı tek katlı bir barın çatısına atmaya çalıştı.

    "ONA DERS VERMEK İSTEDİM"

    Olay sırasında polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Hogde, neden böyle bir eylemde bulunduğunun sorulması üzerine "Ona ders vermek istedim" karşılığını verdi.

    Florida da bir adam timsahı barın çatısından atmaya çalıştı #1

    GÖZALTINA ALINDI, TİMSAH İSE TEDAVİ ALTINDA

    Hodge, hayvanlara zarar vermek boş bir konuta girmek ve küçük çaplı hırsızlık eylemleri gerçekleştirmek gerekçesiyle gözaltında tutulurken yaralı timsahın ise tedavi altında olduğu bildirildi.

    Florida da bir adam timsahı barın çatısından atmaya çalıştı #2

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