Florida'da kapalı tutulan timsahın yanına giren adam ölümden döndü

Gatorland tema parkındaki şahıs, kapalı tutulan timsahın yanına girdi. Bu sırada ağızını kaçarak şahsa doğru koşan timsah korku dolu anlar yaşattı.

ABD'nin Florida eyaletindeki hayvanat bahçesinde, facianın eşiğinden dönüldü.

Gatorland tema parkındaki Chainsaw isimli Küba timsahı, kafesine giren adamı kovalamaya başladı.

Timsaha yem olacaktı

Ağızını açan timsahtan koşarak kaçmaya çalışan adamın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

Gatorland tema parkı tarafından paylaşılan ve bir milyondan fazla izlenen görüntünün altında yüzlerce yorum yapıldı.

"Bu gördüğüm en dehşet verici şey"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Floridalı olarak, bu gördüğüm en dehşet verici şey olabilir" yorumunda bulundu.

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan Küba timsahlarının yetişkin erkekleri 215 kilograma kadar ulaşabiliyor.