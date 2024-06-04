Foreign Policy: ABD, Orta Doğu'yu dönüştürme çabasından vazgeçmeli Beyaz Saray'ın, geçmişte hükümetlerden bu yana Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalıştığı belirtildi. Buna karşılık, "Hayali politikalardan vazgeçin" çağrısı yapıldı.

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ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington yönetimine Orta Doğu konusunda çağrıda bulundu.

Bölgeyi yeniden şekillendirme çabalarından vazgeçmesi için Amerikan hükümetine seslenilerek, "Romantik ideallerden vazgeçmenin zamanı geldi." denildi.

"ABD'nin Orta Doğu'da yeni bir hedefe ihtiyacı var" başlıklı analizde, ABD askerlerinin çekilmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Irak'ın yaşadığı derin istikrarsızlık dönemine vurgu yapıldı.

Washington'ın Orta Doğu'yu dönüştürme çabası

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminden itibaren, Washington yönetimlerinin Orta Doğu'daki siyaseti ve toplumu dönüştürmeye çalıştığı, bu "aşırı hırslı gündemin" başarısızlıklarla sonuçlandığı belirtildi.

Suriye'deki iç karışıklığa askeri müdahalenin ABD'nin çıkarına olmadığı ifade edilirken, "Başkan Barack Obama'nın askeri eyleme karşı duyduğu isteksizlik, doğrudan Washington'ın Irak'taki yakıcı başarısızlıklarıyla ilgiliydi." ifadesi kullanıldı.

"Amerikalılar hayali politikalardan vazgeçmeli"

Diğer taraftan, ABD'nin bölgeden geri çekilme kararının "bölgeyi daha iyi bir konuma getireceği varsayımının hatalı" olduğu savunuldu. Söz konusu analizin devamında şu ifadeler kullanıldı:

ABD'nin son 30 yıllık politikasına bakıldığında, Amerikalıların hem ülkelerinin Orta Doğu'yu dönüştürmeye yönelik hayali politikalarından hem de bu politikaların başarısızlıklarına yanıt olarak bölgeden çekilme arzusundan vazgeçmeleri gerekiyor.

'İdealist romantizme son verin' çağrısı