Foreign Policy: Afrika'daki Fransa öfkesi katalizöre dönüşürse faydalı olur ABD merekzli dergi, kıtada artan Fransız karşıtlığını irdeledi. Fransız nüfuzunun istenmediği belirtilerek, Afrika'da geçmişte yaşananlara dikkat çekildi.

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Afrika'da artan Fransa karşıtlığı ve Fransız askerlerinin kıta ülkelerinden çekilme süreci, ABD merkezli Foreign Policy'de makale konusu oldu.

"Françafrique'in sonu mu?" başlıklı analizde, Fransız sömürgeciliğine yönelik tepkinin artmakta olduğu belirtildi.

Fransız egemenliğinin onlarca yıldır en kapsamlı olduğu Afrika bölgelerinden biri olan Sahel'de ayaklanmanın devam ettiğine dikkat çekildi.

Fransız nüfuzunu istemiyorlar

Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin, Batı Afrika'daki Fransız nüfuzuna karşı çıktığı ve ülkelerindeki Fransız askerlerinin, şirketlerinin ve diplomatlarının varlığını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçtikleri anımsatıldı.

Tazminat ödeme çağrısı

Yaşanan sorunların kaynağı olarak Paris'in gösterildiği belirtilen analizde şunlar aktarıldı:

Nijer, Fransa'yı tazminat ödemeye çağırdı. Burkina Faso, bir daha Avrupalıların egemenliğine asla izin vermeyeceğine yemin etti.

Afrika'yı 'kalıp şeklindeki ülkelere bölerek parçaladılar'

Öte yandan; Burkina Faso, Mali ve Nijer'in ortaya çıkardığı ve zaman içinde çok daha etkili olması muhtemel başka bir zorluk daha olduğu belirtilerek şunlar aktarıldı:

Hem Fransızca hem de İngilizce konuşan diğer Afrika ülkelerine, kendilerini sakat bırakan engelleri yıkmaları için meydan okuyorlar.



Bir asırdan fazla bir süre önce Avrupa, kıtayı çoğu küçük ve denize kıyısı olmayan, kalıp şeklindeki ülkelere bölerek parçaladı.

"Fransa öfkesi katalizöre dönüşürse yararlıdır"

Analiz, şu ifadelerle tamamlandı: