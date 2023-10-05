Foreign Policy: Türkiye, askeri teknolojide kendi kendine yetiyor ABD merkezli yayın organı, Türkiye'nin savunma alanında peş peşe kaydettiği başarılara işaret etti. Geçmişte buzdolabı ve televizyon ihracatıyla övünüldüğü belirtilerek, bugün ise gelinen noktada ortaya çıkan rakamlar paylaşıldı.

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Türkiye, savunma sanayiindeki atılımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kara, hava ve deniz birlikleri, geliştirilen üstün askeri silahlarla donatılarak güçlendiriliyor.

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılım, ABD merkezli Foreign Policy dergisinin dikkatini çekti.

Buzdolabı ihracatıyla övünüyordu, şimdi askeri teknolojisi var

Analizde, 20 yıl önce Türkiye'nin, buzdolabı ve televizyon ihracatıyla övündüğü belirtildi.

Bugün ise askeri teknoloji ve donanımda kendi kendine yetme yolunda önemli adımlar atıldığına vurgu yapıldı.

Yıl sonu hedefi 6 milyar dolar

Savunma sektörünün 20 yılda katlanarak büyüdüğü belirtilerek şunlar aktarıldı:

Üç bin savunma şirketinde 80 bin işçi ve mühendis çalışıyor. 2023'te şimdiye kadarki ihracat kazancı 2,4 milyar doları buldu. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dünyada ilk 5 ülke arasında

2002 yılında askeri projelere 5,5 milyar dolar yatırım yapan Ankara'nın yatırımlarının bugün toplam 90 milyar dolara çıktığı anımatıldı.

Türkiye'nin silah ihracatının 2022'de 2021'e göre yüzde 36'dan fazla arttığı ve bunun da söz konusu ülkeyi dünyanın en büyük 12'nci silah ihracatçısı haline getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Türkiye'nin, dünyada ilk beş silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatçısı arasında yer aldığı kaydedildi.