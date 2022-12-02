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    Foreign Policy, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat kararlılığını yazdı

    Foreign Policy, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat kararlılığını yazdı

    Washington merkezli dergi, Amerikalı yetkililerin Ankara'daki muhataplarıyla görüşmelerinden sonuç alınamadığını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:35
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    Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden son dönemde düzenlenen terör saldırılarına karşı etkili hava operasyonlarına imza attı.

    Terörü kaynağında bitirmek isteyen Ankara, şimdi ise kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor.

    ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyon kararlılığına dikkati çekti.

    ABD'nin Suriye operasyonuna karşı çabaları

    Bu durumun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir diplomatik kriz olduğunu yazan dergi, "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı." dedi.

    Ayrıca ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'da olduğu kaydedildi.

    Benzer görüşmeler, Türkiye'yi durduramadı

    Diğer taraftan daha önce benzer görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna da vurgu yapıldı.

    Dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

    Terör örgütünden "ortağımız" diye bahsettiler

    Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den "ortağımız" diye bahseden Mulroy, "Ancak ortağımıza zorla saldırıyorsa, onların da bu işe karıştığına dair kanıt sunması gerekir. Yapamazlarsa, ABD bu operasyonları durdurmaları konusunda ısrar etmelidir." şeklinde bir tez öne sürdü.

    Öte yandan Foreign Policy'nin, konuyla ilgili haberinde "işgal" ifadesini kullanarak Türkiye'ye yönelik algı oluşturmaya çalıştığı da görüldü.

    Foreign Policy, Türkiye nin Suriye ye askeri harekat kararlılığını yazdı #1


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