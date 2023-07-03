France 24: Nahel sonrası isyanlar, Fransa'nın uluslararası imajına zarar verebilir Fransız televizyonunda, Paris yönetiminin bir kez daha içine düştüğü zorlu durum masaya yatırıldı.

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ensonhaber.com

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M'nin polis kurşunuyla öldürülmesi sonucu başlayarak hızla yayılan isyan, sıklıkla protestolara sahne olan Avrupa ülkesindeki istikrarla ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Paris'in düzeni sağlamakta çektiği zorluk, Fransız televizyonunda ele alındı.

France 24'ün Uluslararası İlişkiler Editörü Philip Turle, ayaklanmanın Fransa'nın yurt dışındaki imajı üzerindeki sonuçlarının hükümet için ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

İnsanların seyahat endişesi

"Telefonum hafta sonu hiç susmadı." diyen Turle, karşılaştığı durumu özetledi:

İnsanlar 'Calais'de feribottan inersem veya Paris'teki Charlotte Havalimanı'na varırsam oradan Fransa'ya seyahat etmem güvenli mi? Bir yere gidebilecek miyim, soyulacak mıyım, arabam ateşe verilir mi?' diye soruyor.

Fransa'nın imajı hasar aldı

Dünya basınında yer alan karelerin ülkeye felaket görüntüsü imajı verdiğini anlatan Turle, "Bu, Fransız hükümeti için ciddi bir sorun." dedi.

Fransa'da geçmiş yıllarda da isyanların yaşandığı anımsatılan yayında şu ifadeler kullanıldı:

Turizm ticaretini engelledi. Fransa'nın imajı ciddi şekilde hasar aldı. Bu da turizm endüstrisini etkiliyor.

Seyahat iptalleri yaşanıyor

Bu yılın ilk aylarında turist sayısında artış yaşandığını kaydeden Fransız editör, şöyle devam etti:

Paris'e 11.6 milyon ziyaretçi geldi. Bu, 2022'ye kıyasla yüzde 27 artış demek. Ama Paris Turist Ofisi, yüzde 20-25 oranında turistin seyahatlerini iptal ettiğini söylüyor.

Daha fazla insanın bu yaz Fransa'ya gelmek istemeyeceğine dair korkular olduğu belirtilerek, "Çünkü durum hakkında endişeliler." denildi.

İyi haber değil

Bunun, ayrıca Fransa'nın uluslararası jeopolitiğiyle ilgili çok iyi bir haber olmadığı da ifade edildi.