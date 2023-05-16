France 24: Rusya, İslam dünyasıyla ekonomik bağlarını güçlendirmenin peşinde Fransız medya kuruluşu, "Moskova'da, stratejik ve ekonomik ortaklıkları Batı'dan uzaklaştırmak için net bir niyet var" dedi.

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Rusya-İslam Dünyası Forumu, perşembe günü Rusya'nın güneybatısındaki Kazan kentinde başlayacak.

İlki 2009 yılında düzenlenen iki günlük etkinlik, Rusya ile Müslüman ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Fransa merkezli France 24, "Rusya ile Batı arasındaki kopuşun ardından, bu bağlar artık değişen dünya düzeninin bir parçası." dedi.

15 milyon Müslüman yaşıyor

Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün bir raporuna göre, Rusya, “İslam'la bağlantılı kültürel temelleri olan etnik gruplara mensup olmaları anlamında” yaklaşık 15 milyon Müslüman vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

Çoğu Kafkasya'da yaşayan Müslümanlar, Rus nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

Kazan'daki forum, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye 57 ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve fikri bağları sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Moskova Batı'dan uzaklaşmak istiyor

Fransız medya kuruluşu, Moskova yönetiminin niyetine ilişkin öngörüsünü paylaştı:

Ukrayna'daki savaş dünya çapında uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirirken, Kazan'da yapılacak olan zirveyi de etkileyeceği kesin. Moskova'da, stratejik ve ekonomik ortaklıkları Batı'dan uzaklaştırmak için net bir niyet var.



Mart ayında Kremlin, ilk kez 'İslami' kelimesine yer veren ve Afrika ve Güney Amerika ülkeleri ile birlikte Müslüman ülkelerle bağları derinleştirme niyetini belirten yeni bir dış politika görünümü yayınladı.

Mayıs ayındaki Rusya-İslam Dünyası Forumu'ndan sonra, ikinci Rusya-Afrika Zirvesi temmuz ayında St. Petersburg'da yapılacak.